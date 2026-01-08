Conheça Milo Manheim, ator que viverá Flynn Ryder em nova adaptação

A aguardada versão live-action de “Enrolados” foi confirmada pela Walt Disney Pictures nessa quarta-feira (7/01). Milo Manheim, o ator que ganhou fama como o zumbi Zed na franquia “Zumbis” foi escalado para viver o personagem Flynn Ryder na adaptação.

Nascido em Venice, Los Angeles, Califórnia, Manheim cresceu em um ambiente artístico, sendo filho da atriz Camryn Manheim, vencedora do Emmy e do Globo de Ouro.

Sua carreira começou cedo no teatro, mas foi em 2018 que sua vida mudou com o lançamento de “Zumbis” no Disney Channel. O sucesso foi imediato e o filme gerou três sequências, sendo o quarto filme da franquia, “Zombies 4: Dawn of the Vampires”, lançado em julho de 2025.

Leia Mais

A popularidade o levou a participar da competição de dança “Dancing with the Stars” no mesmo ano, onde chegou à final e mostrou ainda mais seu talento.

De ídolo teen a novos desafios

Buscando demonstrar sua versatilidade, Milo Manheim tem escolhido papéis que o desafiam como ator. Um de seus trabalhos mais recentes de destaque foi no filme de terror “Feriado Sangrento” (Thanksgiving), de 2023, em que ele interpretou Ryan Baker.

Outro projeto que ilustra sua nova fase é o musical “Journey to Bethlehem”, também de 2023, no qual interpretou José. O filme ofereceu um papél com contexto histórico e religioso.

Além do cinema, Manheim também marcou presença em séries de televisão. Ele protagonizou a série de mistério “School Spirits” (2023) e fez participações em produções como “American Housewife” e no drama médico “Doogie Kamealoha, M.D.”, do Disney+.

Em fevereiro de 2025, o ator marcou seu retorno aos palcos ao estrear na reposição Off-Broadway de “A Pequena Loja dos Horrores” como o protagonista Seymour, consolidando também sua carreira no teatro musical.

Com projetos que variam do terror ao drama, Milo Manheim se firma como um talento em ascensão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria