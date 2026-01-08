Assine
TINHA QUE SER O CHAVES

Fã encontra episódio perdido de Chaves gravado em Cancún depois de 45 anos

Episódio raro teria sido gravado no início dos anos 1980 e traz os personagens fora da vila, em Cancún, em imagens inéditas para os fãs

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/01/2026 13:35

Turma do Chaves aparece em Cancún em episódio encontrado
Turma do Chaves aparece em Cancún em episódio encontrado crédito: Divulgação

“Isso, isso, isso”. Um episódio considerado perdido do seriado “Chaves”, ambientado em Cancún, no México, veio à tona após ser localizado por um colecionador. A descoberta foi anunciada pelo Grupo Chespirito, empresa responsável pelo acervo e pelos produtos oficiais ligados à obra criada por Roberto Gómez Bolaños (1929–2014). O episódio data da década de 1980 e foi disponibilizado no YouTube.

“Não foi só Acapulco. O Chaves e a vila também visitaram Cancún. O colecionador porto-riquenho Scoobyonda localizou uma gravação parcial de Chespirito com o elenco na praia”, diz a legenda publicada na conta oficial do grupo. 

Caso se confirme que o conteúdo corresponde a um episódio completo, a descoberta pode ser considerada uma das mais importantes já feitas por fãs da série. Isso porque os capítulos gravados em Acapulco, exibidos originalmente no fim da década de 1970, estão entre os mais lembrados e celebrados do programa. Uma nova aventura em outro destino turístico desperta grande expectativa entre os admiradores.

Segundo o Fórum Chaves, fã-clube brasileiro certificado pelo Grupo Chespirito, o episódio de Cancún “é possivelmente de 1981 e teria sido reprisado em 1983”. A página também divulgou um novo trecho inédito, reforçando a autenticidade do material e alimentando a esperança de que mais imagens ainda possam surgir.

Esta não é a primeira vez que Scoobyonda, colecionador de Porto Rico, surpreende a comunidade chespiritiana. Em dezembro do ano passado, ele foi responsável por trazer à luz o episódio “Goteiras na casa de Seu Madruga”, de 1973, que estava perdido havia décadas. A gravação foi encontrada em uma fita VHS da emissora Telemundo, de Porto Rico. “Já sabíamos da existência desse episódio pela sua sinopse, mas não tínhamos uma cópia dele”, explicou o Fórum Chaves ao jornal O Globo na ocasião.

A busca por episódios desaparecidos se tornou quase uma missão entre fãs da série. Em fevereiro do ano passado, outra descoberta mobilizou a comunidade: a primeira versão do episódio “Seu Madruga fotógrafo”, exibida originalmente em setembro de 1974 pela Televisa, foi encontrada mais de 50 anos depois. Até então, só era conhecida a versão de 1977 da mesma história.

Essa raridade também revelou a presença da personagem Malicha, criada para substituir Chiquinha durante o afastamento temporário de María Antonieta de las Nieves, que deixou o programa no fim de 1973 para dar à luz seu filho. Malicha foi interpretada por María Luisa Alcalá (1951–2015) e apareceu em poucos episódios entre 1974 e 1975. “A gente não sabia que existia esse episódio especificamente. Sabíamos que havia uma lacuna naquele período e supúnhamos que pudesse ter participação da Malicha”, contou à época o jornalista Antonio Purcino, um dos administradores do Fórum Chaves. 

Estima-se que cerca de 80 episódios de “Chaves” e “Chapolin” estejam perdidos. As razões são diversas: reutilização de fitas, danos físicos como oxidação, falhas de arquivamento e até o terremoto que atingiu o México em 1985. Também há possibilidades de episódios terem sido gravados um por cima do outro, o que era comum na época, e até capítulos censurados.

chaves cultura internet series tv

