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Silvia Poppovic descarta retorno à TV

Apresentadora, que está longe da televisão desde 2020, quando deixou o programa 'Aqui na Band', afirma que não sente saudade da telinha

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
22/05/2026 10:00

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Jornalista e apresentadora Silvia Poppovic está fora da TV desde 2020
Jornalista e apresentadora Silvia Poppovic está fora da TV desde 2020 crédito: Editora Senac São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)–  Silvia Poppovic afirmou que não tem planos de voltar à televisão. A jornalista e apresentadora, que está longe da TV desde 2020, quando deixou o programa "Aqui na Band", disse que continua trabalhando com comunicação, mas agora focada nas redes sociais.

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"Com sinceridade, não tenho saudade da televisão. Eu continuo me comunicando, mas hoje a tela é das redes sociais, não mais a telona", declarou em entrevista ao programa "Mulheres Positivas ", da Record News.

 

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Nas plataformas digitais, ela compartilha temas ligados a estilo de vida, moda, receitas, reflexões e comportamento. Segundo Silvia, esse formato permite mostrar um lado mais pessoal, algo que não conseguia fazer durante a rotina intensa da TV.

Conhecida por comandar programas de debates e conflitos nos anos 1990, Silvia relembrou situações inusitadas que viveu ao vivo. "Já tive gente desmaiando do meu lado, assalto no estúdio, polícia tentando pegar bandido, gente armada na plateia", contou.

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Hoje, porém, afirma estar em outra fase da vida. "Eu escolho as brigas que quero entrar. Falo sobre temas importantes, mas só os que não têm polêmica", disse. Para a apresentadora, o perfil mais provocador que marcou sua trajetória na televisão ficou no passado.

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