Band aposta em mais uma novela turca: conheça atores turcos de sucesso
Em 2025, a Band já havia exibido outra produção turca: “Cruel Istambul” (Zalim ?stanbul), que estreou em 8 de setembro. Originalmente exibida entre 2019 e 2020, a trama conta com 39 episódios e foi transmitida pelo canal Kanal D, na Turquia.Foto: Divulgação
Entre 2015 e 2019, também foram ao ar na Band títulos turcos como “Mil e Uma Noites”, “Fatmagül”, “Sila”, “Ezel”, entre outros.Foto: Divulgação
O entretenimento produzido na Turquia é atração também na Record, onde a novela turca “Mãe” estreou no dia 27 de outubro, no horário das 21h. Exibida originalmente entre 2016 e 2017, “Mãe” conta a história de Zeynep, uma professora substituta que protege Melek, uma aluna vítima de maus-tratos, ao fugir com ela e criá-la como filha.Foto: Divulgação
Antes, a emissora já havia levado ao ar as produções turcas Força de Mulher e O Senhor e a Serva. A primeira acompanha a trajetória de uma mãe solo que enfrenta perdas e desafios emocionais para criar os filhos. Já a segunda é um drama ambientado no Império Otomano, centrado nas disputas de poder.Foto: Divulgação
Além disso, outras produções turcas têm sido disponibilizadas em plataformas de streaming, como Globoplay e HBO Max, onde frequentemente figuram entre os conteúdos mais assistidos.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
No Emmy Internacional, premiação que reconhece as melhores produções televisivas do mundo, o embate Brasil × Turquia na categoria Melhor Telenovela ocorreu em 2017, 2023 e 2025.Foto: Divulgação
Em 2017, as novelas brasileiras “Velho Chico” e “Totalmente Demais” perderam o Emmy Internacional de Melhor Telenovela para a turca “Amor Sem Fim”.Foto: Divulgação
Já em 2023, “Yarg?: Segredos de Família” venceu as brasileiras “Cara e Coragem” e “Pantanal”.Foto: Divulgação
A vencedora do Emmy Internacional de 2025 foi a novela turca “Deha” que disputou com a brasileira “Mania de Você” e as espanholas “Regreso a las Sabinas” e “Valle Salvaje”.Foto: Divulgação
Com histórias que emocionam o público, romances intensos e protagonistas marcantes, as novelas turcas se tornaram um fenômeno mundial. Agora, confira alguns dos atores turcos mais famosos.Foto: Domínio público
Can Yaman – Nascido em 8 de novembro de 1989, o ator é conhecido pelas novelas “A Sonhadora”, “Dolunay” e “Sr. Errado”. O galã tem investido em produções internacionais, estrelando séries na Espanha e na Itália, por exemplo.Foto: Reprodução Instagram /@canyaman
Demet Ã?zdemir â?? Nascida em 26 de fevereiro de 1992, Ã© uma das atrizes turcas mais conhecidas internacionalmente. Foi protagonista de â??A Sonhadoraâ? e â??Meu Lar, Meu Destinoâ?.Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@demetozdemir
Tuba Büyüküstün – Nascida em 5 de julho de 1982 e mãe de gêmeas, Tuba é a única atriz turca indicada ao Emmy Internacional na categoria Melhor Atriz. Ficou famosa pelas novelas “Dinheiro Sujo e Amor”, “Cesur ve Güzel” e “20 Dakika”.Foto: Reprodução Instagram /@tubabustun.official
Engin Akyürek – Nascido em 12 de outubro de 1981, foi protagonista de diversas novelas turcas de sucesso internacional e é um dos atores mais exportados da Turquia. Destacam-se suas atuações em “Dinheiro Sujo e Amor”, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator, “Fatmagül – A Força do Amor” e “A Filha do Embaixador”.Foto: Reprodução Instagram /@enginakyurek
Burak Özçivit – Nascido em 24 de dezembro de 1984, é o galã de “Amor Sem Fim”, novela vencedora do Emmy Internacional.Foto: Reprodução Instagram /@burakozcivit
Neslihan AtagÃŒl â?? Nascida em 20 de agosto de 1992, protagonizou â??Amor Sem Fimâ? e outras novelas de sucesso, como â??A Filha do Embaixadorâ?, que precisou deixar por problemas de saÃºde, e â??Fatih Harbiyeâ?, na qual contracenou com o marido e pai de seu filho, Kadir Do?ulu.Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@neslihanatagul
Birce Akalay – Nascida em 19 de junho de 1984, protagonizou novelas e séries de sucesso como “O Preço da Paixão”, “Asas da Ambição” e “A Escolha”.Foto: Reprodução Instagram /@birceakalay
Sinem Ünsal – Nascida em 21 de junho de 1993, protagonizou a novela “Um Milagre”, remake turco de “O Bom Doutor”, e atualmente estrela “Uzak ?ehir”, a novela de maior audiência na Turquia em 2025.Foto: Reprodução Instagram /@sinemunsal
Kerem Bürsin – Nascido em 4 de junho de 1987, o ator tem muitos fãs no Brasil e é conhecido por protagonizar “Será Isso Amor?”.Foto: Wikimedia Commons / Pedro J Pacheco
Elçin Sangu – Nascida em 13 de agosto de 1985, é famosa por seus papéis em “Amor de Aluguel”, “Destinos Cruzados” e “Çöp Adam”.Foto: Reprodução Instagram /@elcinsangu
Ça?atay Ulusoy – Nascido em 23 de setembro de 1990, é conhecido por seus trabalhos em “O Segredo de Feriha”, “Medcezir” (remake da série americana The O.C.), “O Último Guardião”, “Içerde” e “Esref Rüya”.Foto: Reprodução Instagram /@cagatayulusoy
Beren Saat – Nascida em 26 de fevereiro de 1984, é lembrada por interpretar Bihter na famosa novela “Amor Proibido”. Também protagonizou “Fatmagül – A Força do Amor” e “O Segredo do Templo” (Netflix).Foto: Reprodução Instagram /@berenn_saat
K?vanç Tatl?tu? – Nascido em 27 de outubro de 1983, é conhecido por seus papéis em “Amor Proibido”, “Aile: Laços de Família”, “Cesur ve Güzel” e “Kuzey Güney”.Foto: Reprodução Instagram /@kivanctatlitug
Asl? Enver – Nascida em 10 de maio de 1984, em Londres, é famosa por protagonizar “Sol de Inverno”, “A Escolha”, “Para Sempre no Meu Coração” e “Berço de Ouro”.Foto: Reprodução Instagram /@aslienver
Burcu Özberk – Nascida em 11 de dezembro de 1989, é conhecida por suas atuações em “Armadilha do Amor”, “Filhas do Sol” e “Esqueça-me Se Puder”.Foto: Reprodução Instagram /@burcuozberk
Hande Erçel – Nascida em 24 de novembro de 1993, tornou-se famosa por “Será Isso Amor?”, novela que conquistou grande popularidade no Brasil.Foto: Reprodução Instagram /@handemiyy
Deniz Baysal – Nascida em 5 de abril de 1991, é conhecida por seu trabalho no filme “Milagre na Cela 7” e nas novelas “Sra. Fazilet e Suas Filhas” e “Te?kilat”, nas quais formou par romântico com o ator Ça?lar Ertu?rul.Foto: Reprodução Instagram /@denizbaysal_
Ça?lar Ertu?rul – Nascido em 5 de novembro de 1987, é conhecido por seus papéis em “Armadilha do Amor”, “Sra. Fazilet e Suas Filhas” e “Te?kilat”.Foto: Reprodução Instagram /@caglarertugrul
?brahim Çelikkol – Nascido em 14 de fevereiro de 1982, é conhecido por protagonizar novelas de sucesso como “O Preço da Paixão”, “Intersection”, “Meu Lar, Meu Destino” e “Asas da Ambição”.Foto: Reprodução Youtube
Bergüzar Korel – Nascida em 27 de agosto de 1982, é uma das atrizes mais respeitadas da Turquia. Ficou famosa por seu papel em “Mil e Uma Noites”, novela em que contracenou com Halit Ergenç, seu marido na vida real. Também estrelou produções de sucesso como “Karaday?” e “Wounded Love”.Foto: Reprodução Instagram /@berguzarkorel
Halit Ergenç – Nascido em 30 de abril de 1970, é um dos atores mais consagrados da televisão turca. Tornou-se conhecido internacionalmente por suas atuações em “Mil e Uma Noites”, “O Século Magnífico” e “Wounded Love”.Foto: Reprodução Instagram /@halitergencresmi
-
Cansu Dere – Nascida em 14 de outubro de 1980, a protagonista de “Mãe”, Cansu ganhou notoriedade com a novela “Sila: Prisioneira do Amor” e protagonizou outras novelas de sucesso como “Ezel” e “Iludida”.Foto: Reprodução Instagram /@cansudere
Kaan Urganc?o?lu – Nascido em 8 de maio de 1981, alcançou projeção internacional ao protagonizar novelas de sucesso, como “Amor sem Fim”, “Love 101” e “Yarg?: Segredos de Família”.Foto: Divulgação
P?nar Deniz – Nascida em 4 de novembro de 1993, ela ganhou destaque com o papel em “Wounded Love”, “Love 101” e “Yarg?: Segredos de família”.Foto: Reprodução Instagram /@ pinarrdenizzz
