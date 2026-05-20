A ascensão de Cher como atriz: do humor na TV ao Oscar de Hollywood

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Muitos conhecem Cher pela estatueta do Oscar que levou para casa em 1988, por sua atuação em “Feitiço da lua”. O que nem todos lembram é que, muito antes de se consagrar como uma atriz dramática em Hollywood, ela já era uma estrela da televisão, onde aprimorou o talento cômico que se tornaria uma de suas marcas registradas.

O começo na TV: timing cômico e versatilidade

Exibido originalmente entre 1971 e 1974, o programa “The Sonny & Cher comedy hour” foi um verdadeiro fenômeno de audiência. Nele, Cher não era apenas a parceira musical de seu então marido, Sonny Bono, mas também uma comediante afiada. Seus esquetes, monólogos e interações com convidados famosos revelaram um timing cômico impecável e uma presença de palco magnética.

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Essa experiência na televisão foi fundamental para sua transição para o cinema. No programa, Cher aprendeu a dominar diferentes personas, a improvisar e a se conectar com o público, habilidades que se provaram cruciais em sua carreira cinematográfica. A versatilidade desenvolvida na comédia televisiva permitiu que ela navegasse com facilidade entre papéis cômicos e dramáticos.

A consagração no cinema

A transição para as telonas não foi imediata, mas, quando aconteceu, foi impactante. Cher buscou papéis que a desafiassem e mostrassem sua profundidade como atriz, distanciando-se da imagem construída na TV.

Papéis em filmes como “Silkwood - o retrato de uma coragem” (1983), que rendeu a ela sua primeira indicação ao Oscar, e “Marcas do destino” (1985) provaram que seu talento ia muito além da comédia. A consagração definitiva veio com “Feitiço da lua” (1987), onde sua atuação como a pragmática Loretta Castorini conquistou tanto a crítica quanto o público, culminando no Oscar de Melhor Atriz.

A trajetória de Cher demonstra como a experiência na televisão, especialmente no humor, pode servir como uma base sólida para uma carreira de sucesso no cinema. Sua jornada, do palco de um programa de variedades ao pódio do Oscar, é um testemunho de seu talento multifacetado e de sua notável capacidade de se reinventar como artista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.