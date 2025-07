Cantor Jão surge irreconhecível após afastamento dos palcos

Desde abril deste ano, quando anunciou oficialmente uma pausa na carreira, Jão sumiu dos holofotes e deixou de atualizar suas redes sociais. O cantor, que se despediu temporariamente dos palcos após o último show da turnê, emocionou os fãs com um desabafo sincero sobre a necessidade de se recolher para cuidar da vida pessoal. E foi exatamente isso que ele fez.

Para onde ele foi?

Jão deixou São Paulo e se mudou para Araraquara, sua cidade natal no interior do estado. Lá, ele tem levado uma vida reservada, focado no cuidado com a mãe e a irmã, especialmente após a morte de seu pai, Carlos Alberto Balbino, em junho.

Como está a aparência de Jão agora?

O cantor adotou um novo visual e, segundo fotos obtidas com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, está quase irreconhecível. Com a barba cheia, cabelo mais escuro e uma leve mudança no peso, ele tem passado despercebido pelas ruas da cidade. No entanto, tatuagens e o nariz marcante ainda entregam sua identidade aos fãs mais atentos.

No dia 2 de abril, após o show que marcou o fim da turnê do álbum mais recente, Jão compartilhou um texto com os fãs explicando sua decisão. No desabafo, afirmou que não havia nenhum drama envolvido, apenas a necessidade de se recolher para reencontrar o equilíbrio. “Sinto que já disse o que tinha pra dizer por agora”, escreveu. “Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes.”

Quais pendências pessoais pesaram nessa decisão?

Jão revelou que os últimos anos de intenso trabalho deixaram marcas: não viveu devidamente o luto das avós, negligenciou o corpo e enfrentou altos e baixos no relacionamento por conta da rotina acelerada. A pausa, segundo ele, é um modo de reequilibrar tudo isso: “Agora, pela primeira vez, sinto que estou em um lugar de segurança”, afirmou no texto.

Ainda não há previsão de retorno. Por enquanto, o artista parece priorizar o silêncio e o convívio com a família como forma de autocuidado e reconstrução. Como ele mesmo escreveu: “É preciso abrir espaço para que uma árvore cresça — e vou fazer isso do lado de cá.”

O sumiço pode ser estratégico, mas também sinaliza uma fase mais íntima e honesta. Os fãs seguem na torcida e respeitam o tempo do cantor, aguardando o “qualquer dia desses” prometido em sua despedida.

