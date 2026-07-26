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Big Brother Brasil 26

Juliano Floss não pode dirigir carro que ganhou do BBB 26; saiba por quê

Prêmio foi entregue ao influenciador mais de três meses depois de conquistar o veículo no reality da Globo

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26/07/2026 17:55

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Juliano Floss protagonizou um dos mais populares memes do BBB 26
Juliano Floss protagonizou um dos mais populares memes do BBB 26 crédito: TV Globo

Mais de três meses depois de conquistar um carro na reta final do "Big Brother Brasil 26", Juliano Floss finalmente viu o prêmio chegar à sua casa. O influenciador, de 22 anos, contou que se emocionou ao encontrar o veículo na sexta-feira (24/6) e passou um tempo dentro do automóvel apenas admirando a conquista.

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A felicidade, porém, veio acompanhada de uma pequena frustração: Juliano ainda não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e, por isso, não pode dirigir o carro sozinho. A situação virou motivo de brincadeira do influenciador, que afirmou estar ansioso para poder, de fato, estrear o prêmio.

"Eu dei uma voltinha de motorista, né? Mas ainda não dei a minha voltinha que eu estou querendo dar porque não tenho CNH ainda (risos). Imagina eu com o volante na mão assim, doido para dirigir e não podendo dirigir, meu Deus do céu", brincou.

A chegada do veículo aconteceu na noite de sexta e foi registrada por Juliano nas redes sociais. O influenciador compartilhou a novidade com os seguidores e mostrou a emoção de finalmente ter em casa um dos prêmios conquistados durante sua passagem pelo reality da Globo.

Segundo ele, a ficha demorou a cair. Mesmo depois de deixar o programa, Juliano ainda não tinha recebido o automóvel e, quando finalmente pôde vê-lo de perto, ficou dentro do carro durante cerca de uma hora.

"Nossa, estou muito feliz. Eu chorei demais, ontem fiquei no carro uma hora só olhando para ele assim de noite", contou.

O momento também envolveu Marina Sena, namorada do influenciador. Juliano relatou que a cantora ligou para saber onde ele estava na sexta-feira e acabou descobrindo que ele estava justamente dentro do carro que havia ganhado no "BBB 26".

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O carro foi conquistado pelo influenciador durante a prova do finalista do BBB 26, disputada na reta final da temporada. A dinâmica garantiu a Juliano o automóvel híbrido, que passou a integrar a lista de prêmios recebidos por ele no reality.

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