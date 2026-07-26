Paralamas encerram Prime Rock Brasil com chave de ouro

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O Prime Rock Brasil terminou em grande estilo na noite deste sábado (25/7). Responsáveis por encerrar a programação do festival, os Paralamas do Sucesso fizeram show impecável, sustentado por um repertório de sucessos que seguem vivos há mais de quatro décadas. Sem recorrer a efeitos grandiosos, a banda mostrou por que permanece como uma das principais referências do rock nacional.

Do início ao fim, o trio apostou em clássicos – "Óculos", "Meu erro", "Alagados", "A novidade", "Lanterna dos afogados", estava tudo lá – e encontrou uma plateia disposta a cantar todas as músicas. Cada refrão era devolvido em coro pelo público. Um dos pontos altos da noite foi quando os Paralamas chamaram Dado Villa-Lobos e André Frateschi para cantar "Que país é esse", sucesso da Legião Urbana.

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Com a experiência de quem domina grandes festivais, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone conduziram o espetáculo com segurança e naturalidade. Um dos destaques do show foi a performance de Barone, devidamente chamado por Herbert de "incomparável baterista".