Dado e Frateschi apostam no seguro e fazem público reviver Legião Urbana

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Sem surpresas, mas com resposta entusiasmada do público. Foi assim o show de Dado Villa-Lobos e André Frateschi no Prime Rock Brasil, realizado neste sábado (25/7). A dupla apresentou roteiro essencialmente dedicado ao repertório da Legião Urbana, apostando em sucessos que marcaram gerações e seguem mobilizando milhares de fãs.

O caráter protocolar da apresentação ficou evidente na escolha das músicas e na ausência de grandes novidades para quem já acompanha o projeto. Em vez de reinventar os clássicos, Dado e Frateschi preferiram reproduzir a atmosfera das canções que marcaram a trajetória da Legião Urbana, confiando na força do repertório.

A estratégia funcionou. Do início ao fim, o público cantou em coro praticamente todas as músicas, transformando a apresentação em celebração coletiva. Mais do que assistir ao show, os fãs assumiram o papel de protagonistas, completando versos e mantendo viva a memória de Renato Russo.

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Em um festival marcado pela nostalgia, Dado Villa-Lobos e André Frateschi entregaram exatamente o que o público esperava: uma viagem pelos maiores sucessos da Legião Urbana, conduzida de forma segura, competente e recebida com entusiasmo.