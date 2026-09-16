Ana Maria Braga revela dor intensa e faz alerta sobre ar-condicionado
Apresentadora sofreu uma fissura na córnea por passar a noite com o ar quente ligado e acordou chorando; entenda como se proteger do ressecamento
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A apresentadora Ana Maria Braga fez um alerta aos telespectadores do programa "Mais Você" sobre os cuidados com os olhos. Ela revelou ter sofrido uma fissura na córnea após dormir com o ar-condicionado quente ligado durante a noite.
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Segundo o relato, o ressecamento provocado pelo aparelho causou uma dor intensa, fazendo com que ela acordasse chorando.
"Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador", aconselhou a apresentadora. "Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho."
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Ana Maria detalhou o ocorrido: "Esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. É um alerta para todo mundo. A córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar. E dói muito!".
Ela também aproveitou a oportunidade para agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que a atendeu durante a manhã.
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