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SAÚDE OCULAR

Ana Maria Braga revela dor intensa e faz alerta sobre ar-condicionado

Apresentadora sofreu uma fissura na córnea por passar a noite com o ar quente ligado e acordou chorando; entenda como se proteger do ressecamento

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JJ
Joubert Júnior
RT
Redação Tupi
JJ
Joubert Júnior
Repórter
RT
Redação Tupi
Repórter
16/09/2026 15:30 - atualizado em 16/09/2026 15:31

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Ana Maria Braga revela dor intensa e faz alerta sobre ar-condicionado
Ana Maria Braga revela dor intensa e faz alerta sobre ar-condicionado crédito: Tupi

A apresentadora Ana Maria Braga fez um alerta aos telespectadores do programa "Mais Você" sobre os cuidados com os olhos. Ela revelou ter sofrido uma fissura na córnea após dormir com o ar-condicionado quente ligado durante a noite.

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Segundo o relato, o ressecamento provocado pelo aparelho causou uma dor intensa, fazendo com que ela acordasse chorando.

"Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador", aconselhou a apresentadora. "Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho."

Ana Maria detalhou o ocorrido: "Esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. É um alerta para todo mundo. A córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar. E dói muito!".

Ela também aproveitou a oportunidade para agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que a atendeu durante a manhã.

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