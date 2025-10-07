Exagerar no cafezinho pode prejudicar a saúde dos olhos

Para a maioria dos brasileiros, a melhor maneira de começar o dia é com uma boa xícara de café. Graças à cafeína, seu principal componente, a bebida melhora o desempenho cognitivo, inibe o cansaço e promove mais disposição. Mas apesar dos benefícios, é importante não exagerar, pois em excesso o café pode trazer prejuízos para a saúde ocular.



Quem faz o alerta é a oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, Marina Ribeiro. A médica esclarece que, “por ser um estimulante do sistema nervoso central, a cafeína presente no café pode aumentar a excitabilidade dos músculos e favorecer pequenos tremores, incluindo espasmos palpebrais”.





“Além disso, alguns estudos apontam que a cafeína em altas doses, por seu efeito diurético e vasoconstritor, pode causar a diminuição da produção de lágrimas e contribuir para o ressecamento dos olhos. Quem tem glaucoma também deve consumir café com moderação, pois em excesso a bebida causa elevação transitória da pressão intraocular, principal fator de risco da doença”, complementa a oftalmologista.

Marina reforça que “a quantidade de café considerada segura varia de pessoa para pessoa, mas geralmente o recomendado é não exceder 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de três a quatro xícaras de café coado. É importante notar, no entanto, que a sensibilidade à cafeína pode variar e algumas pessoas podem precisar limitar ainda mais o consumo”.

Tomar um café fresco, que acabou de ser preparado, é muitas vezes aquele momento especial do dia, para repor as energias ou atualizar a conversa com um familiar ou amigo. Mas quem tem o hábito de consumir cafeína em excesso deve ficar atento e consultar um oftalmologista caso surjam sintomas como visão turva, olhos secos ou tremores nas pálpebras que não desaparecem.



