CAFEÍNA

Exagerar no cafezinho pode prejudicar a saúde dos olhos

Especialista diz que o ideal é tomar até três a quatro xícaras de café por dia. Pessoas com glaucoma devem consumir com moderação

Estado de Minas
07/10/2025 18:00

Sintomas como visão turva, olhos secos ou tremores nas pálpebras que não desaparecem são alerta para quem consome cafeína em excesso
Sintomas como visão turva, olhos secos ou tremores nas pálpebras que não desaparecem são alerta para quem consome cafeína em excesso

Para a maioria dos brasileiros, a melhor maneira de começar o dia é com uma boa xícara de café. Graças à cafeína, seu principal componente, a bebida melhora o desempenho cognitivo, inibe o cansaço e promove mais disposição. Mas apesar dos benefícios, é importante não exagerar, pois em excesso o café pode trazer prejuízos para a saúde ocular.

Quem faz o alerta é a oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, Marina Ribeiro. A médica esclarece que, “por ser um estimulante do sistema nervoso central, a cafeína presente no café pode aumentar a excitabilidade dos músculos e favorecer pequenos tremores, incluindo espasmos palpebrais”.

“Além disso, alguns estudos apontam que a cafeína em altas doses, por seu efeito diurético e vasoconstritor, pode causar a diminuição da produção de lágrimas e contribuir para o ressecamento dos olhos. Quem tem glaucoma também deve consumir café com moderação, pois em excesso a bebida causa elevação transitória da pressão intraocular, principal fator de risco da doença”, complementa a oftalmologista.

Marina reforça que “a quantidade de café considerada segura varia de pessoa para pessoa, mas geralmente o recomendado é não exceder 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de três a quatro xícaras de café coado. É importante notar, no entanto, que a sensibilidade à cafeína pode variar e algumas pessoas podem precisar limitar ainda mais o consumo”.

Tomar um café fresco, que acabou de ser preparado, é muitas vezes aquele momento especial do dia, para repor as energias ou atualizar a conversa com um familiar ou amigo. Mas quem tem o hábito de consumir cafeína em excesso deve ficar atento e consultar um oftalmologista caso surjam sintomas como visão turva, olhos secos ou tremores nas pálpebras que não desaparecem.

