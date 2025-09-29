Perigo nos olhos: uso correto de lentes de contato previne doenças oculares

Setembro é o mês da conscientização sobre o uso correto das lentes de contato. A campanha Setembro Safira tem como foco principal o estímulo ao acompanhamento oftalmológico regular, que pode evitar ou minimizar complicações causadas por infecções associadas ao uso incorreto de lentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% dos casos de deficiência visual no mundo são evitáveis ou tratáveis se diagnosticados precocemente. Mesmo assim, boa parte da população ainda negligencia visitas ao oftalmologista, procurando ajuda apenas quando o problema já se agravou.



Apesar de serem seguras e práticas, as lentes de contato exigem atenção, disciplina e acompanhamento profissional. Quando mal utilizadas, elas podem deixar de ser aliadas da visão para se tornarem causadoras de infecções graves, com risco de perda visual.

“Poderia ter ficado cega”



A farmacêutica Amanda Neves, 26 anos, viveu na pele (e na córnea) as consequências do uso incorreto. “O caso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Estava estudando muito para um cursinho e fiquei uma semana sem retirar as lentes. No sétimo dia, acordei e não conseguia abrir os olhos direito. Fiquei apavorada. Fui ao oftalmologista e ele me disse que eu estava com uma úlcera de córnea. Segundo ele, foi por pouco que eu não fiquei cega. Minha lente desenvolveu um microrganismo que poderia ter ‘comido’ minha córnea. Tive que suspender o uso por três meses, tratei com antibiótico, e depois de um tempo voltei a usar, mas com muito mais cuidado.”



O relato de Amanda é mais comum do que se imagina. Dormir com lentes, deixar de higienizá-las corretamente ou usá-las por tempo superior ao recomendado são erros que, com o tempo, aumentam muito o risco de infecções oculares.

De acordo com o oftalmologista Tiago Cesar Pereira Ferreira, especialista em córnea e adaptação de lentes, as complicações associadas ao uso inadequado são uma das causas mais frequentes de urgência oftalmológica. Úlceras de córnea, como a que Amanda teve, podem ser provocadas por bactérias, fungos ou protozoários - muitos dos quais se proliferam quando a lente está contaminada ou há baixa oxigenação da córnea.



“Quando a pessoa dorme com as lentes ou as utiliza por muitos dias seguidos, sem o devido cuidado, ocorre uma redução na oxigenação da córnea, que se torna mais vulnerável a agentes infecciosos. O risco é silencioso. Muitas vezes, o paciente só percebe o problema quando ele já está instalado”, explica o médico.



Ele reforça que, apesar da evolução tecnológica dos materiais das lentes de contato, "nenhuma inovação substitui o cuidado básico e o acompanhamento oftalmológico frequente".





Lentes de contato evoluíram, mas cuidados são os mesmos



Nas últimas décadas, os materiais e modelos de lentes se modernizaram. Hoje, há lentes mais finas, mais confortáveis, com maior permeabilidade ao oxigênio e com menor risco de ressecamento. As lentes descartáveis diárias, por exemplo, diminuem drasticamente a chance de contaminação, já que são usadas uma única vez e não exigem estojos ou soluções de limpeza.



Outras inovações incluem:



* Lentes com filtro UV, que protegem os olhos contra os danos da radiação solar



* Lentes gelatinosas de alta performance, feitas com hidrogel de silicone, que permitem maior respiração da córnea



* Modelos específicos para condições como ceratocone, oferecendo melhor adaptação e conforto



* Soluções de limpeza com ação antimicrobiana aprimorada



Mesmo com todos esses avanços, Tiago lembra que a maioria das complicações graves ocorre por um único motivo: uso incorreto. “A lente é segura, desde que usada da forma certa. Não seguir as orientações, reutilizar lentes além do tempo, dormir com elas ou usar produtos inadequados de limpeza são atitudes que colocam a visão em risco.”





Cuidados para quem usa lentes de contato



Para garantir segurança e conforto no uso das lentes, alguns cuidados são fundamentais. Veja as principais orientações do especialista:



* Sempre consulte um oftalmologista antes de começar a usar lentes, e faça revisões regulares



* Lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear as lentes



* Não durma com as lentes, exceto se forem próprias para isso e com autorização médica



* Evite o contato das lentes com água, seja de torneira, piscina ou chuveiro



* Nunca use soro fisiológico, saliva ou água para limpar as lentes



* Substitua as lentes e os estojos no prazo recomendado



* Preste atenção a sinais como dor, vermelhidão, sensibilidade à luz ou visão embaçada. Ao menor sintoma, retire as lentes e procure um oftalmologista imediatamente



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

