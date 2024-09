'Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento'

O cantor Elton John, de 77 anos, revelou recentemente em suas redes sociais que sofreu uma "grave infecção ocular" que resultou em visão limitada em um dos olhos. “Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e levará algum tempo até que retorne ao olho impactado”, afirmou John, destacando que passou o verão se recuperando em casa, sob cuidados médicos.





Segundo o oftalmologista Antônio Sardinha do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), as infecções oculares mais comuns, como ceratite, conjuntivite e endoftalmite, podem resultar na perda parcial da visão. "Essas infecções são as mais frequentes e os sinais iniciais que os pacientes devem estar atentos incluem vermelhidão, dor ocular, visão turva, sensibilidade à luz e a presença de secreção. É crucial que, ao perceberem qualquer um desses sintomas, busquem atendimento oftalmológico imediato", alerta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O especialista ressalta a importância do diagnóstico precoce para a preservação da visão. "Identificar e tratar a infecção nas fases iniciais pode evitar que o processo inflamatório se agrave, reduzindo o risco de danos permanentes às estruturas oculares. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de recuperação total da visão", afirma o oftalmologista.

As opções de tratamento variam de acordo com a gravidade e o tipo da infecção, podendo incluir:

Antibióticos

Antivirais

Colírios

Anti-inflamatórios

E, em casos mais graves: cirurgia

"As chances de recuperação da visão dependem da extensão dos danos antes do início do tratamento, sendo melhores quando a infecção é tratada precocemente", acrescenta Antônio Sardinha.

Para evitar complicações, o oftalmologista recomenda medidas preventivas rigorosas, como higiene adequada das mãos e das lentes de contato, evitar tocar os olhos sem lavar as mãos, e proteger os olhos de traumas e exposição a produtos químicos. "Fazer exames oculares regulares, especialmente para aqueles com condições predisponentes como diabetes, e ter educação sobre a saúde ocular são fundamentais para prevenir infecções que possam resultar em perda de visão".