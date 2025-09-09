O que você precisa saber antes de começar a usar lentes de contato?

Combinando conforto e estética, a lente de contato é uma alternativa viável aos óculos. Tamanha é sua popularidade ao redor do mundo que pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da China estão desenvolvendo um modelo que permite enxergar luz infravermelha e ver melhor no escuro. Mas enquanto essa tecnologia não está disponível para compra, é preciso pensar no uso seguro das existentes, sobretudo quando o assunto é saúde ocular.

A literatura médica já identificou que o uso indevido destes objetos pode ocasionar infecções, úlceras de córnea e, em casos mais graves, até a perda da visão. Nossos olhos já estão naturalmente expostos a vírus ou bactérias presentes em diferentes tipos de ambientes. O contato direto destes microrganismos com as lentes pode ser prejudicial, uma vez que os contaminantes ficam “presos” entre o material e a córnea.

Contaminação



Para além da contaminação, o oftalmologista especialista em lentes de contato, Henock Altoé, explica que higienização incorreta, uso por mais tempo que o recomendado e comprar estes produtos sem prescrição médica são descuidos que podem trazer graves consequências. “Os problemas derivados do mau uso das lentes são potencializados em locais onde há grande exposição a microrganismos. Um erro muito comum é esquecer de tirá-las ao entrar em piscinas ou até mesmo no banho. Os banheiros estão cheios de contaminantes que agem em poucos segundos”, alerta.

Henock alerta que, de acordo com a literatura, o manuseio incorreto das lentes de contato está ligado a 20% dos diagnósticos de contaminação ocular. Inclusive, dormir com esses produtos é a principal causa de alergias em 35% desses casos.

O especialista explica que o oxigênio que chega as córneas é transportado pelas lágrimas e pelas piscadas — que são interrompidas durante o sono. Como consequência, a córnea fica ressecada e irritada. Caso esse descuido vire um hábito, as irritações podem evoluir para conjuntivites ou, em raras exceções, para casos de ceratite e até úlceras de córnea — uma infecção que pode levar à perda de visão.

Outro cuidado de extrema importância é nunca utilizar água para limpeza ou manuseio das lentes de contato, pois isso pode acarretar em contaminação por Acanthamoeba, um protozoário difícil de eliminar e que normalmente cursa com perdas visuais irreversíveis.

Uso consciente



O oftalmologista afirma que embora existam riscos à saúde devido ao mau uso das lentes de contato, elas são opções seguras se as pessoas seguirem as orientações dos profissionais. Há cuidados que fazem toda a diferença, como higienizar bem as mãos antes de colocá-las na córnea.

“Não existe economia ou pressa quando estamos falando da limpeza destes produtos. Os olhos são órgãos totalmente sensíveis, e diferente dos óculos, o contato com o material é direto. As soluções antissépticas indicadas pelos médicos são únicas que podem eliminar os microrganismos contaminantes. Em caso de sintomas como vermelhidão ou coceira, é fundamental procurar um profissional especializado”, destaca.

Ele também reforça que o cuidado ao escolher estes produtos deve se manter ao sair do consultório. “Saúde ocular é um assunto sério e não deve ser menosprezado. Ao comprar uma lente de contato, desconfie de preços muito baixos comparados à concorrência. O produto pode ser de péssima qualidade e nocivo aos olhos”, aconselha o especialista.

