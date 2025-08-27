Quatro riscos de adquirir lentes de contato pela internet

Hoje as lentes de contato proporcionam aos usuários eficiência, conforto e segurança. Desde que o primeiro dispositivo de vidro foi inventado, em 1887, ocorreram diversas inovações, até chegar aos modelos de silicone hidrogel, nos anos 1990. De lá para cá, os avanços tecnológicos possibilitaram o uso de materiais inovadores, com maior permeabilidade ao oxigênio, lubrificação ocular com a redução dos riscos de irritação e infecção, soluções de limpeza que facilitam a manutenção e a oferta de lentes de contato descartáveis.



Se inicialmente as lentes de contato serviam para corrigir alguns problemas oculares de forma precária, com o tempo o dispositivo passou a oferecer uma visão mais natural e ampla para corrigir uma gama de erros refrativos. Isso fez com que as lentes de contato se firmassem como uma opção mais prática para quem não quer depender dos óculos. Ao mesmo tempo, alcançaram um novo tipo de consumidor ao se tornarem um recurso para fins estéticos, oferecendo maior liberdade e autoestima a quem quer modificar a cor dos olhos.





“Apesar de todas as inovações ocorridas, para usufruir do dispositivo sem riscos para a saúde ocular, é fundamental que o paciente receba a orientação de um profissional especializado”, alerta a oftalmologista do Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), Jeanine Dantas. “As lentes de contato são um produto indicado para a saúde dos olhos e, mesmo que a finalidade seja estética, é necessário que haja a indicação do modelo mais adequado e que seja feito o acompanhamento durante o período de adaptação, além de consultas de controle de qualidade”, explica a médica.

A oftalmologista chama a atenção para os perigos de comprar lentes pela internet, mesmo com a receita em mãos:



- Adquirir lentes com medidas erradas, o que pode causar desconforto, visão embaçada, dor nos olhos e até danos na córnea



- Comprar lentes piratas, vencidas ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

- Receber lentes que foram armazenadas em condições inadequadas de temperatura e higiene e que oferecem risco de contaminação



- Se o produto vier errado ou com defeito, pode ser difícil conseguir a troca ou o reembolso

“Mesmo que a compra seja feita em uma ótica especializada, sem o acompanhamento adequado o paciente poderá ter dificuldade para colocar as lentes, ter o risco de desenvolver a síndrome do olho seco e de enfrentar outros contratempos”, reforça Jeanine.

A recomendação da oftalmologista é nunca adquirir lentes de contato sem dar continuidade às consultas, pois é grande o risco de, em vez de melhorar a qualidade da visão, sofrer danos na saúde ocular, que muitas vezes demoram a ser percebidos.

A especialista reforça que somente o dispositivo indicado e conferido pelo profissional de saúde tem sua eficácia e segurança garantidas. “A escolha da lente deve ser feita junto com o oftalmologista, pois ele irá se basear nas necessidades individuais do paciente e acompanhá-lo durante o período de adaptação. No HOPE, pessoas com dificuldade no manuseio contam com o auxílio das contatólogas, profissionais do Centro de Adaptação de Lentes de Contato, que orientam sobre a forma correta de usar e os cuidados que devem ser adotados”, complementa a médica.



O produto é indicado para corrigir problemas como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, ou simplesmente para modificar a cor dos olhos.





