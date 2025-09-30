Dia Internacional do Café: 5 motivos para não abrir mão da sua xícara

Para muita gente, o dia só começa de verdade quando o cheiro do café invade a cozinha. Esse ritual vai muito além do sabor: é aconchego, pausa e até inspiração. Não à toa, a bebida é considerada parte da identidade do brasileiro e um aliado da qualidade de vida, o Dia Internacional do Café, lembrado nesta quarta-feira (1/10), reforça essa relação especial.

Segundo a pesquisa Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil, apurada entre 2019 e 2023 e realizada pelo Instituto Agronômico de Campinas, em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus para a ABIC, 97% dos brasileiros afirmam beber café ao acordar e, para 61%, a bebida melhora o humor e a disposição.

Para a farmacêutica e bioquímica, Vanessa Vilela, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais, o segredo está na qualidade do grão. “Os cafés especiais concentram compostos que elevam não só a energia, mas também o prazer e a sensação de equilíbrio. Considerados acima de 80 pontos na escala de qualidade, eles oferecem uma experiência diferente das marcas comuns que encontramos no mercado”, explica.

Confira cinco vantagens que mostram como o café pode ser um verdadeiro aliado do seu bem-estar:

Mais vigor para o dia



A cafeína é um dos estimulantes naturais mais conhecidos. Ela age diretamente no sistema nervoso central, ajudando a reduzir a fadiga e a aumentar o estado de alerta. “Isso significa que o café pode melhorar a concentração, a produtividade e até a motivação para começar a jornada, mantendo o foco em atividades cotidianas, desde reuniões de trabalho até momentos de estudo”, comenta Vanessa.

Melhora do desempenho físico



Muitos atletas e praticantes de atividade física utilizam o espresso como pré-treino. Ele contribui para aumentar a resistência, diminuir a percepção de esforço e potencializar a performance. “Antes dos treinos, uma xícara pode ser uma aliada para dar mais força, retardar a fadiga e melhorar o rendimento, sem a necessidade de suplementos artificiais”, destaca a especialista.

Estímulo ao bom humor



O café não mexe apenas com o corpo, mas também com a mente. Ele estimula a liberação de neurotransmissores ligados ao prazer, como dopamina e serotonina. “Essa ação pode ajudar a melhorar o humor, reduzir a sensação de cansaço mental e aumentar a vitalidade ao longo do dia, impactando diretamente na forma como enfrentamos as tarefas do cotidiano”, explica a bioquímica.



Redução do estresse



Tomar uma xícara pode ser mais do que uma questão fisiológica: é um momento de pausa. “Essa experiência sensorial, que combina aroma com sabor e o calor da bebida, ajuda a criar um ritual de relaxamento, funcionando quase como um respiro em meio à correria”, afirma Vanessa.



Conexão social



O café também tem um papel cultural importante: ele aproxima pessoas. “Seja no intervalo do trabalho, numa cafeteria ou em casa, a bebida estimula conversas e cria vínculos, reforçando a importância das interações para o bem-estar”, relata.

Apesar de todas essas vantagens, Vanessa reforça que o segredo está no equilíbrio. “Nada em excesso é ideal. A bebida traz mais benefícios quando consumida de forma moderada, dentro de uma rotina equilibrada”, ressalta.

