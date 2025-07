Como o café rompe barreiras e conecta famílias

Tem algo no café que vai além do sabor. Talvez seja o aroma que invade a cozinha e desperta memórias, ou talvez seja o calor entre as mãos que aquece também o coração. O fato é que o café é mais do que bebida, é elo, pausa, afeto. Uma linguagem universal e familiar.

Uma pesquisa realizada pela empresa Talker Research, nos Estados Unidos, com mais de 2.000 participantes, revelou dados interessantes: 64% das pessoas acreditam que o café ajuda a criar conexões reais. Além disso, 47% associam o aroma do café a lembranças afetivas da infância, como estar na casa da avó em um dia chuvoso. O cheiro do café, nesse caso, se transforma em ponte, entre o presente e a saudade, entre gerações, entre quem somos e quem amamos.

Se isso é verdade em qualquer canto do mundo, em Minas Gerais ganha ainda mais sentido. Afinal, Minas além de produzir café cultiva histórias através dele.

Foi assim que começou a Saga Coffee, marca de cafés especiais produzidos em Córrego de Caparaó, na zona rural de Piedade de Caratinga (MG). A união de duas trajetórias com raízes profundas na terra e no coração.



Alessandra e Michel têm uma história linda de família, que mistura romance, ruralidade e doçura, tudo a ver com o cheiro do café recém-passado. Alessandra cresceu entre pés de café, aprendendo o valor da terra e dos frutos. Michel, criado na cidade até os 15 anos, reencontrou suas origens no campo. O destino os cruzou e, em 2013, começaram um relacionamento. Seis anos depois, nasceu Cecília, filha do casal e motivo para transformarem um simples galpão em lar. O que seria temporário virou propósito, e, em 2021, nasceu a Saga Coffee.

Alessandra, que havia se tornado confeiteira para ficar perto da filha, se inscreveu em um curso de torra e descobriu sua paixão pelos cafés especiais. A torra lembrava a confeitaria, a alquimia, o cuidado com o tempo. Nunca mais parou. Tornou-se mestra de torra, formada pela Specialty Coffee Association (SCA), organização global que promove a qualidade no café.

Michel, que já estudava o universo do café, foi o grande incentivador. Juntos, ergueram a empresa com um lema que define bem o que entregam: “Na mesa do café da manhã de cada família brasileira, o tempo desacelera: entre conversas e olhares, a família compartilha histórias, afeto e a beleza de estar junto”.

Cada xícara nasce de uma história que começa com a germinação da semente, que vira muda, cresce, floresce e frutifica. A seleção dos grãos é artesanal, feita com carinho e respeito à natureza. Alessandra se dedica a preservar a doçura original do fruto na torra, e por isso, quem prova, sente não só o sabor, mas a alma.

O café é mais do que rotina, é relação entre famílias.

Ele rompe barreiras, simboliza acesso, hospitalidade e comunhão. Abre portas e corações. Une irmãos que não se falam há dias, casais que precisam de reconciliação, pais e filhos que têm muito a dizer, mas não sabem como começar. E, às vezes, tudo começa com uma pergunta simples: “Vamos tomar um café?”

A Saga Coffee sente isso todos os dias nas mensagens que Alessandra e Michel recebem de clientes: famílias emocionadas, que agradecem pelo sabor, pelo acolhimento, pelo que o café representa. Eles cultivam experiências.

Em tempos em que tudo é tão rápido, que tal desacelerar? Transformar o café da manhã em um ritual de amor? Usar o café como desculpa para conversar com quem você ama?

O mundo está carente de escuta. E o café pode ser o início de uma conversa.

Em cada gole de café há um pouco de silêncio, um pouco de história, um pouco de nós. Por isso, o café rompe barreiras e conecta o mundo.

Mas o mais bonito é quando ele conecta uma família, conecta você a quem importa no mundo.

