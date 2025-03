O ar-condicionado é um aliado no controle da rinite alérgica

A rinite alérgica é uma condição que afeta uma grande parcela da população mundial, com seus sintomas prejudicando a qualidade de vida de milhões de pessoas. Estudo realizado pela Organização Mundial de Alergia (WAO) estima que cerca de 30% da população global sofra de doenças alérgicas, com a rinite sendo uma das mais comuns. Fatores ambientais, como poeira, ácaros, poluição e variações de umidade, são responsáveis por agravar os sintomas. Nesse contexto, o ar-condicionado surge como um importante aliado no controle dos sintomas, ajudando a reduzir a exposição a alérgenos e promovendo um ambiente mais saudável.

Estudos científicos têm demonstrado que o uso do ar-condicionado pode ser benéfico para pessoas com rinite alérgica, principalmente no controle da umidade e na filtragem do ar. Pesquisas indicam que a redução da umidade relativa do ar pode diminuir a proliferação de ácaros e fungos, dois dos principais desencadeadores da rinite. Além disso, muitos modelos modernos de ar-condicionado hoje contam com o sistema de filtragem HEPA, que permite a retenção de partículas contaminantes minúsculas, a quase nível completo, eliminando microorganismos como ácaros, vírus e bactérias, assim como partículas microscópicas, a exemplo do pólen, poeira e poluentes.

De acordo com um estudo publicado na Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), o uso de ar-condicionado em ambientes internos pode reduzir significativamente a quantidade de alérgenos suspensos no ar, como pólen e esporos de mofo. O estudo também apontou que a filtragem do ar e o controle de temperatura e umidade contribuem para o alívio de sintomas em pessoas com rinite alérgica, promovendo um ambiente mais seguro e saudável.

Além disso, a American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) também sugere que o controle de umidade e a utilização de filtros eficientes no ar-condicionado são fundamentais para a redução de alérgenos e para o alívio dos sintomas de rinite.

"O ar-condicionado remove o ar quente do ambiente e substitui por ar frio. Isso é feito através de um ciclo de refrigeração, que filtra o ar, e isso é bastante útil para pessoas com alergias", afirma Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias respiratórias.

Pontos de atenção

A médica, no entanto, destaca dois pontos de atenção que devem ser levados em conta. "Temperaturas muito baixas podem ressecar demais o ar, chegando a irritar as mucosas. Portanto, é importante manter o corpo hidratado nesse tipo de ambiente, e buscar manter uma temperatura moderada, entre 22°C e 24°C. Além disso, é fundamental que seja feita a limpeza regular do filtro do aparelho", pondera a especialista.

O período ideal depende muito da frequência do uso e das condições do ambiente, conforme explica Romenig Bastos de Magalhães, mestre em Engenharia Elétrica e instrutor de treinamento da Gree Electric Appliances.

"A recomendação geral é limpar os filtros a cada 30 a 60 dias de uso contínuo. Em ambientes mais poluídos, com maior quantidade de poeira ou em lares com animais de estimação, essa limpeza deve ser feita com mais frequência, a cada 30 dias. Isso porque, filtros sujos podem acumular poeira, bactérias e até fungos, o que pode agravar os sintomas de quem sofre de rinite. Dessa forma, a manutenção adequada não só melhora a eficiência do aparelho, mas também garante um ar mais limpo e saudável".

Além da limpeza regular, Romenig destaca a importância de os usuários seguirem as orientações do fabricante para a troca dos filtros, que pode ser necessária após alguns meses de uso. "Isso ajuda a garantir que o aparelho continue funcionando corretamente e que a qualidade do ar seja mantida", reforça.

Dicas



Abaixo seguem as principais dicas dos especialistas:

Limpeza dos Filtros : limpe os filtros do ar-condicionado a cada 30 a 60 dias, ou mais frequentemente em ambientes com muita poeira ou animais de estimação.



: limpe os filtros do ar-condicionado a cada 30 a 60 dias, ou mais frequentemente em ambientes com muita poeira ou animais de estimação. Controle de Umidade: mantenha a umidade entre 40% e 60% para prevenir o crescimento de ácaros e fungos, sem deixar o ambiente seco demais.



mantenha a umidade entre 40% e 60% para prevenir o crescimento de ácaros e fungos, sem deixar o ambiente seco demais. Use Filtros de Alta Eficiência: prefira modelos com filtros HEPA, que capturam alérgenos como pólen e poeira, melhorando a qualidade do ar.

prefira modelos com filtros HEPA, que capturam alérgenos como pólen e poeira, melhorando a qualidade do ar. Temperatura Moderada: evite temperaturas muito baixas. Mantenha o ambiente a cerca de 22°C a 24°C para evitar irritação nas vias respiratórias.



evite temperaturas muito baixas. Mantenha o ambiente a cerca de 22°C a 24°C para evitar irritação nas vias respiratórias. Ventilação Regular: abra as janelas por alguns minutos para permitir a circulação de ar fresco, sempre nos horários de menor poluição.

