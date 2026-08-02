'Vou endoidar': Neymar reage à expectativa de ser pai de 4 meninas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar disse que a bebê prevista com Bruna Biancardi deve nascer em dezembro e brincou sobre o próximo filho, em um vlog publicado pela influenciadora no YouTube.





Em um trecho do vídeo, Neymar reage ao fato de que vai ser pai de quatro meninas. "Eu vou ficar loooouco! Eu vou endoidaaaar! Estou avisando! Vem quando? Dezembro, né? Ano que vem, dezembro, é menino!"

Bruna Biancardi também mostrou a conversa em que conta a Mavie, de dois anos, sobre a nova gravidez. "Vou te contar um segredo. Lembra aquele dia que você falou que minha barriga estava dura? Eu te enganei. Sabe o que é? Um neném! Igual tem na barriga da tia Bibi. Tem um aqui! Você quer ter mais um irmãozinho ou irmãzinha?"

Mavie sorriu ao ouvir a notícia e perguntou se havia outro bebê na barriga. "Tem mais um aí?"

O vlog reúne imagens da temporada da família nos EUA durante a Copa do Mundo de 2026. Bruna mostra passeios em parques da Disney e da Universal, além de compras, jogos e hospedagens.

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