Neymar reafirma que seu momento na Seleção Brasileira 'já foi'

O astro Neymar confirmou sua aposentadoria definitiva da Seleção Brasileira, declarando que seu momento como jogador da equipe "já foi" após a eliminação do Brasil diante da Noruega na Copa do Mundo de 2026.

"Fiz história ali, fui muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela 'Amarelinha'... mas acho que eu não quero mais", disse Neymar aos repórteres na noite de terça-feira (28), depois que seu time, o Santos, derrotou a UCV, da Venezuela, por 4 a 2 na Copa Sul-Americana e avançou para as oitavas de final.

O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 80 gols, foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 quase três anos após sua última partida com a camisa do Brasil e jogou apenas 37 minutos em dois jogos do torneio.

Seu único gol, de pênalti, não foi suficiente para evitar a eliminação precoce com a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final. Com a voz embargada pelo choro, ele declarou na ocasião: "Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui".

Neymar, de 34 anos, tem contrato até o final do ano com o Santos, que luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No fim de semana, ele marcou dois gols em sua primeira partida desde a Copa do Mundo, um empate em 2 a 2 do 'Peixe' contra a Chapecoense pelo Brasileirão, e sua comemoração após o primeiro gol pareceu ser uma resposta aos seus críticos.

Neymar imitou o gesto de distribuir cartas, após ter sido criticado por participar de um torneio de pôquer enquanto seus companheiros de equipe disputavam o jogo de ida do mata-mata da Copa Sul-Americana contra a UCV, na Venezuela.

Ele começou o jogo de volta no banco de reservas na terça-feira e entrou em campo após o intervalo. O Santos garantiu a classificação com tranquilidade.

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