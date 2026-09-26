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FIM DAS BETS

'Vão ter que trabalhar': web debocha de influenciadores após fim das bets

A lista reúne nomes como Jon Vlogs, Luqueta, Davi Brito e Rico Melquíades, que publicaram vídeos criticando a medida

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
26/09/2026 22:37 - atualizado em 26/09/2026 22:39

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Os influenciadores Jon Vlogs, Rico Melquíades e Davi Brito se pronunciaram contra o fim das bets
Os influenciadores Jon Vlogs, Rico Melquíades e Davi Brito se pronunciaram contra o fim das bets crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reação de influenciadores ao fim das bets no Brasil virou motivo de piada nas redes sociais neste sábado (26). Vídeos de criadores de conteúdo lamentando a proibição das plataformas foram reunidos em uma thread no X (antigo Twitter) pelo usuário Steve Banannon, que batizou a sequência de "Coletânea de choro de influencers com o fim das bets". 

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A lista reúne nomes como Jon Vlogs, Luqueta, Davi Brito e Rico Melquíades, que publicaram vídeos criticando a medida. Entre os argumentos, aparecem a defesa da liberdade para apostar, comparações com outros tipos de vício e reclamações sobre os impactos da decisão na renda de quem trabalha com publicidade para as plataformas

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O desespero virou prato cheio para os internautas. "Acabou a farra dos influenciadores digitais que divulgam bets, agora vão ter que trabalhar", escreveu um usuário. 

Outros imaginaram novos empregos para os criadores de conteúdo: teve quem pedisse para ser atendido por influenciador "no Atacadão" e quem publicasse um desenho de uma carteira de trabalho sendo entregue a um deles. 

Nem toda a repercussão ficou no deboche. Usuários também aproveitaram a discussão para relatar os efeitos do vício em apostas dentro de casa. Um deles contou que pai, mãe e irmã passaram a ser contra as bets depois dos problemas que ele próprio causou à família por causa do jogo. 

Outro afirmou que a vida da família era estável antes de o pai desenvolver o vício e que hoje enfrenta atrasos no aluguel e no condomínio. 

Outra internauta questionou: "Vocês conhecem quem perdeu tudo com BETS?" e recebeu milhares de respostas com relatos que abrangem histórias de dívidas com agiotas e suicídio.

Os argumentos apresentados pelos influenciadores também entraram na mira. A comparação entre o vício em apostas e o consumo de álcool foi ironizada por um usuário, que lembrou que influenciadores não costumam publicar links prometendo vantagens para quem consumir mais cerveja. 

A defesa da "liberdade" também rendeu questionamentos sobre outras atividades proibidas ou regulamentadas pelo Estado

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Também houve críticas à dependência de parte dos criadores de conteúdo em relação ao dinheiro das plataformas. "Influenciador respeitado no mercado publicitário não tá com medo, a real é essa", escreveu um internauta. 

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Outro resumiu a ironia que dominou as redes: "Influenciador de bet descobrindo que perder dinheiro dói: finalmente uma experiência real com o produto."

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