Vício em apostas online: saiba como identificar os sinais de alerta

A facilidade de acesso a plataformas de apostas online disponíveis no Brasil e a regulamentação do setor, que entrou em vigor em 2025, acenderam um alerta para um problema crescente: o vício em jogos. O que começa como diversão pode se transformar em compulsão, com graves consequências financeiras e emocionais. Identificar os primeiros sinais é fundamental para evitar que o hábito saia do controle.

A adrenalina liberada a cada aposta e a promessa de ganhos rápidos criam um ciclo viciante. Diferente de cassinos físicos, as plataformas digitais estão disponíveis 24 horas por dia no celular, eliminando barreiras e tornando o jogo constante uma possibilidade real. Essa disponibilidade contínua aumenta o risco de desenvolver uma dependência.

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O cérebro de uma pessoa com propensão ao vício pode interpretar os pequenos ganhos como grandes recompensas, liberando dopamina e incentivando a repetição do comportamento. Com o tempo, é preciso apostar valores cada vez mais altos para obter a mesma sensação de euforia, o que caracteriza a tolerância, um dos pilares de qualquer vício.

Como identificar os sinais de alerta

A compulsão por apostas online se manifesta por meio de mudanças de comportamento que afetam a vida pessoal, social e financeira. Ficar atento a esses sintomas em si mesmo ou em pessoas próximas é o primeiro passo para buscar ajuda. Os principais indicativos incluem:

Aumento da frequência e valor: a pessoa passa a apostar mais vezes e com valores maiores para sentir a mesma emoção do início.

Preocupação constante com o jogo: pensar em apostas o tempo todo, planejar a próxima jogada e reviver experiências passadas se torna o foco principal do dia.

Irritabilidade e ansiedade: apresentar mudanças de humor, especialmente quando tenta parar ou diminuir o ritmo das apostas.

Mentiras e omissões: esconder o hábito de familiares e amigos, mentir sobre o tempo e o dinheiro gastos com as apostas.

Negligência de responsabilidades: o jogo passa a ter prioridade sobre o trabalho, os estudos e as relações sociais e familiares.

Tentar recuperar perdas: apostar novamente para tentar compensar o dinheiro perdido, um comportamento conhecido como "correr atrás do prejuízo".

O que fazer ao notar os sintomas

O primeiro passo é reconhecer que o comportamento se tornou um problema. Conversar com alguém de confiança pode aliviar o peso e ser o início de uma mudança. Buscar ajuda profissional é o caminho mais seguro, e psicólogos e psiquiatras especializados em dependência podem oferecer o tratamento adequado. Muitas plataformas regulamentadas também oferecem ferramentas de autoexclusão e limites de depósito, que podem ser um auxílio inicial importante.

Grupos de apoio, como os Jogadores Anônimos, oferecem um espaço de acolhimento e troca de experiências sem julgamento. Para apoio emocional imediato, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188. É fundamental entender o vício em jogos como uma condição de saúde que exige tratamento, e não como uma falha de caráter.

Este texto apresenta informações gerais sobre o tema, baseadas em conhecimento consolidado sobre dependências comportamentais, e não substitui a orientação profissional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.