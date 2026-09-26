Bets proibidas no Brasil: veja os memes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O anúncio do fim das bets no Brasil virou assunto nas redes sociais e também combustível para uma enxurrada de memes. Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar, na sexta-feira (25/9), uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país, usuários passaram a ironizar influenciadores e celebridades que já fizeram publicidade para plataformas de apostas.

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Entre os nomes que apareceram nas brincadeiras estão Rico Melquiades, Davi Brito, Virginia Fonseca, Carlinhos Maia e Zé Felipe. Parte dos memes faz referência à possível perda de contratos publicitários e à mudança na rotina de influenciadores que tinham as bets como fonte de renda.

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A medida assinada por Lula determina que as plataformas não poderão mais receber novos aportes a partir da publicação da MP. Os sites e aplicativos continuam disponíveis até as 23h59 de 5 de outubro, prazo para que os apostadores retirem voluntariamente os valores disponíveis. A partir de 6 de outubro, as plataformas deverão sair do ar.

A proibição alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online e também impede a publicidade das empresas. As bets terão até 5 de outubro para retirar materiais publicitários e de patrocínio de meios físicos e peças de publicidade exterior. É justamente esse cenário que aparece nas piadas compartilhadas nas redes.

Rico Melquiades e a mudança para Portugal

Um dos principais alvos dos memes foi Rico Melquiades. O influenciador anunciou que pretende deixar o Brasil e morar em Portugal a partir de outubro. Rico, que fez um post defendendo a continuidade das plataformas de apostas, não afirmou que a decisão tenha relação com a medida assinada por Lula.

A coincidência entre a notícia da mudança para Portugal e o anúncio do fim das apostas fez com que usuários associassem os dois acontecimentos, mesmo sem Rico ter estabelecido essa relação. Um dos memes que circulou brincava justamente com influenciadores que estariam deixando o país para continuar trabalhando com divulgação de bets no exterior.

Outra publicação ironizou a possibilidade de esses criadores terem problemas relacionados a imigração e trabalho ilegal.“Eu sou muito a favor de subinfluencer se fodendo sem bets”, escreveu um perfil.

Davi Brito foi outro nome que apareceu nas redes após se manifestar contra a proibição. O ex-BBB questionou se o fim do mercado regulamentado faria com que brasileiros deixassem de apostar.

“Quem tem problema com jogo, meu irmão, precisa se tratar, precisa ter limite, precisa ter acesso a ferramentas de bloqueio e tratamento imediato. Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar? Vocês acham que o brasileiro vai parar de apostar?”, afirmou.

A declaração rapidamente foi transformada em memes. “Ele vendo que a farra acabou e vai precisar trabalhar CLT pra conseguir dinheiro”, escreveu um perfil. “Nunca vou desculpar a Globo por tornar esse cara famosos”, disse outro.

Outro nome lembrado pelos internautas foi Zé Felipe. Em agosto, o cantor voltou ao mercado de publicidade de apostas. Segundo informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, o novo contrato teria valor estimado em R$ 350 milhões por ano, ou cerca de R$ 29 milhões por mês. A cifra, porém, não foi confirmada oficialmente pelo artista ou pela empresa e é tratada como uma estimativa baseada em fontes ouvidas pela coluna.

“Quando você se sentir azarado, pense no Zé Felipe, que assinou um contrato de 350 milhões com uma bet MÊS PASSADO, comprou um jato e uma casa em Miami e, hoje, o presidente anunciou o fim das bets”, dizia uma das publicações.

‘Globo perdeu R$ 1 bilhão’

Os memes também extrapolaram o universo dos influenciadores e chegaram às empresas de comunicação e ao futebol, dois setores que têm forte relação comercial com as bets. “Globo perdeu 1 bilhão e nós ganhamos um BBB sem aquelas bets ridículas”, publicou um usuário.

A medida de fato atinge o mercado publicitário. Segundo levantamento publicado pela Folha, as bets estavam entre os setores que mais anunciavam na televisão aberta, com investimento declarado de R$ 153 milhões somente em agosto. Empresas do setor também notificaram emissoras como Globo, Band e RedeTV! sobre possíveis rescisões de contratos caso houvesse o banimento.

No futebol, o impacto também é significativo. Dos 20 clubes da Série A, 14 tinham contratos de patrocínio master com empresas do setor, segundo levantamento divulgado pelo Globo. O mercado de apostas movimentaria cerca de R$ 1,1 bilhão em patrocínios no futebol brasileiro em 2026.

“Os grandes empresários comemorando o fim das bets, porque agora podem voltar a patrocinar times, eventos, festivais e tantos outros projetos com suas marcas. Só quem não tá gostando é a subcelebridade que provavelmente vai ter que trabalhar agora”, declarou outro.

“O Carlinhos Maia, o Rico, a Virgínia e o presidente do Flamengo postando stories chorando porque o Lula proibiu as bets! Lindo isso”, escreveu mais um.

Veja mais publicações:

Me assusta pensar que alguém ganhou R$ 2,92 milhões no BBB24 e ainda assim precisa depender das BETSpic.twitter.com/nAWDdoKPBo — ?·?·? (@BigMan9408) September 26, 2026

O Carlinhos Maia, o Rico, a Virgínia e o presidente do Flamengo postando stories chorando porque o Lula proibiu as bets!



Lindo isso pic.twitter.com/4k1a54BLt7 — Carlinhos (@carlosalbanno) September 25, 2026

X Ex do Seu Atual ??????? (@douglasverissi2) on X Age-restricted adult content. This content might not be appropriate for people under 18 years old. To view this media, you’ll need to log in to X. Learn more

Impediram o Lula de acabar com o fim da escala 6x1 ele foi lá e acabou com as BETS no Brasil o cara é um gênio político pic.twitter.com/2HwqM0n4R7 — ???????????????????? ???????????????????????????????????? 1??3?????????? (@_dilmadebochada) September 25, 2026

o jogo do bicho décadas existindo mandando recado para as bets que não conseguiram sobreviver cinco anos no Brasil pic.twitter.com/EJDZw2bTws — sza (@szamotopapi) September 26, 2026

globo perdeu 1 bilhão e nós ganhamos um bbb sem aquelas bets ridículas pic.twitter.com/TN59aOt7ST — ???? ???shaider (@shaisolutt) September 26, 2026

Curado q povo do Instagram tá em peso a favor da proibição das Bets



Tão fazendo chacota dos influenciadores do tigrinho kkkk Obrigado Lula pic.twitter.com/vmkSaV3MUG — Jonas Souza?? (@SrJonasl7) September 26, 2026