Felipe Neto sobre propaganda de bet: "Pior coisa que fiz na vida"
Influenciador comemorou proibição de sites de apostas pelo governo Lula e disse ter se arrependido de anunciar bet, sugerindo como a lei pode alcançar quem divulgar o serviço no exterior
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O influenciador Felipe Neto lamentou ter feito publicidade para casas de apostas e se posicionou a favor da proibição da prática no Brasil, anunciada nessa sexta-feira (25/9), pelo presidente Lula. Ele usou o X para relembrar o período e admitir arrependimento pela decisão.
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Foi a pior coisa q fiz na vida.— Felipe Neto ???? (@felipeneto) September 26, 2026
Não fiquei com o dinheiro e ainda fiquei com a fama de ter ficado com o dinheiro.
E considero bem feito pra mim. Ninguém mandou ser burro e ganancioso.
Dito isso, estou 100% do lado da proibição das bets. Só tem q criar uma forma de pegar… pic.twitter.com/ywzbsJ2c20
"Foi a pior coisa que fiz na vida. Não fiquei com o dinheiro e ainda fiquei com a fama de ter ficado com o dinheiro. E considero bem feito para mim. Ninguém mandou ser burro e ganancioso", escreveu.
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A manifestação ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar uma medida provisória que proíbe as bets. "Tomei a decisão de tomar uma medida dura, drástica e necessária. É como um tumor, ou a gente tira, ou o tumor vai matar a gente", disse o presidente.
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Felipe Neto declarou estar "100% do lado da proibição". O influenciador foi contratado pela Blaze e promoveu a plataforma por cerca de dez meses. A parceria rendeu críticas e foi mencionada na CPI das Bets no Senado, em 2025.
O arrependimento não é novo. Em 2024, ele já havia classificado a divulgação como seu "maior erro" e afirmou que destinaria o dinheiro recebido a projetos sociais e doações.
Como a lei pode alcançar influenciadores
Felipe Neto sugeriu uma forma de a nova lei atingir influenciadores que se mudarem para o exterior para continuar divulgando o serviço ilegalmente para o público brasileiro. Segundo ele, isso será uma estratégia para escapar das autoridades.
"Anotem, eles vão fazer isso", afirmou. Para o influenciador, a legislação precisa prever a derrubada das contas em redes sociais desses divulgadores.
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O alcance jurídico das novas regras sobre publicidade feita no exterior dependerá do texto final e da aplicação das medidas que serão adotadas para o setor.