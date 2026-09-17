Clubes alertam que proibir apostas online seria 'fim do futebol brasileiro'

Vários dos principais clubes do país alertaram nesta quinta-feira (17) que proibir as apostas online representaria "o fim do futebol brasileiro", após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender o fim das bets.

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O governo Lula considera as apostas online um problema de saúde pública, devido ao vício e ao endividamento que geram, principalmente entre a população das classes mais baixas. Segundo a imprensa, o governo estuda proibir jogos online e reforçar as restrições às apostas esportivas. A decisão deve ser publicada nos próximos dias.

As bets são um dos principais patrocinadores do esporte no país. Embora considerem "fundamental aprimorar as medidas" para proteger a população, os clubes divulgaram um comunicado em que defendem seu patrocínio.

"Não se limita aos maiores clubes. Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitas dessas agremiações, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento", ressaltaram.

Intitulado “O fim do futebol brasileiro”, o texto foi publicado nas redes sociais de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama e Grêmio, entre outras equipes, além das federações regionais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Lula defendeu ontem em um podcast a proibição das apostas online: "Minha disposição pessoal é acabar com as bets", afirmou, ressaltando que deve "levar em conta" a posição da sociedade e o impacto dessa medida.

"A bet hoje é uma desgraça neste país para o povo pobre que trabalha e perde seu dinheiro jogando", criticou o presidente, que recebeu no último fim de semana famílias que se endividaram por causa de apostas.

Os clubes manifestaram sua preocupação com "rumores sobre mudanças abruptas na regulamentação do mercado de apostas”. "Inviabilizar esse modelo não fará com que as apostas deixem de existir, apenas abrirá caminho para que os consumidores migrem integralmente para plataformas clandestinas", afirmaram.

A regulação das apostas online foi endurecida em julho, devido à sua publicidade agressiva. Desde então, avisos como “Apostar pode causar dependência” e “Apostar faz você perder dinheiro” tornaram-se obrigatórios nos anúncios.

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