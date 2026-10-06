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Eleições 2026

Canal de Janones para campanha de Lula chega a 1 milhão de inscritos

No canal no WhatsApp, o deputado passa orientações a influenciadores e eleitores que queiram ajudar na divulgação das propostas do presidente

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
06/10/2026 18:07

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Bras..lia (DF), 15/07/2025 - O Conselho de ..tica e Decoro Parlamentar da C..mara votou pela suspens..o tempor..ria por seis meses do mandato do deputado Andr.. Janones por procedimento incompat..vel com o decoro. Foto: Lula Marques/Ag..ncia Brasil
Com o nome Exército de Lula, canal superou a marca de 1 milhão de inscritos nesta terça-feira (6/10) crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Um canal criado no aplicativo WhatsApp pelo deputado federal André Janones para ajudar na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta Flávio Bolsonaro no segundo turno, atingiu, nesta terça-feira (6/10), a marca de 1 milhão de inscritos. No espaço, Janones promete dar orientações para apoiadores de Lula no uso das redes sociais.

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Em uma mensagem espalhada pelas redes, apoiadores do atual presidente afirmam que Janones previu o resultado da primeira etapa do pleito, adiantando que Flávio teria mais votos que Lula. No entanto, o congressista também afirma que Lula vai sair vitorioso nas eleições, obtendo mais votos no dia 25, quando os eleitores voltam às seções de votação para decidir o segundo turno das eleições.

Em mensagens de texto e áudio no aplicativo, Janones pede para que os apoiadores recrutem novos usuários. “Se cada um de vocês trouxer três pessoas e seguir a orientação que eu estou passando, o presidente Lula vai ganhar no segundo turno. E quem está falando é um cara pessimista. Eu estou longe de ser positivista”, diz o deputado em uma das mensagens encaminhadas.

O canal foi criado em abril deste ano, mas era usado para difundir informações da campanha do próprio deputado e recebeu mais de 700 mil novos usuários em 48 horas. Influenciadores relataram pelas redes sociais dificuldade de fazer contato com a campanha do presidente. Um deles foi Jones Manoel, conhecido na esquerda, principalmente entre as gerações mais jovens, que disse ter oferecido apoio para a comunicação de Lula. No entanto, afirmou nas publicações que ainda não obteve retorno.

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Procurada para comentar o caso, a campanha do presidente Lula não se manifestou.

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