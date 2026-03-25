ELEIÇÕES 2026

Janones: Lula pode 'tomar taca' de Flávio Bolsonaro

Deputado pediu mobilização da esquerda para não perder em outubro: "Não vamos ganhar a eleição falando bonito"

25/03/2026 18:18

Deputado André Janones (Avante-MG)
Deputado André Janones (Avante-MG) crédito: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Avante-MG) fez vídeo em tom de alerta e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode “tomar taca” do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição nas eleições presidenciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mineiro reagiu ao levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, que colocou Flávio na frente de Lula no segundo turno, com 47,6% contra 46,6%, dentro da margem de erro. Então, alertou que a esquerda precisa se comunicar melhor com o “povo” e se mobilizar para não sair derrotada em outubro.

“Dá uma olhada no coro, na taca, no cacete que vamos tomar na eleição se não tirarmos o rabo do sofá e começarmos a sentar o cacete, descer o bambu no bandido, ladrão, miliciano, do Flávio Bolsonaro”, disse Janones.

O deputado afirmou que vai usar postura “sensacionalista” e não vai se importar com críticas da esquerda: “Quem quiser continuar de braço cruzado achando que a eleição está ganha, continue. Eu não vou fazer isso”.

“Não vamos ganhar a eleição falando bonito”, destacou, dizendo que vai partir para o “enfrentamento”.

Entre os argumentos a serem usados na campanha, Janones criticou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a quem chamou de “vagabundo, ladrão, bandido e ex-presidiário”, por ter afirmado que Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, doou R$ 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O amor não venceu P*** nenhuma! O que move a rede é o ÓDIO!”, escreveu na legenda do vídeo.

