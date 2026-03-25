AtlasIntel: Lula tem 72,7% de desaprovação entre jovens de 16 a 24 anos

Conforme levantamento da AtlasIntel/Bloomberg divulgado nesta quarta-feira (25/3), a maior desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está entre os mais jovens.

De acordo com a pesquisa, 72,7% dos jovens entre 16 e 24 anos disseram desaprovar o petista, enquanto apenas 26,7% aprovaram, e 0,6% não sabe.

Entre todos os públicos, Lula é reprovado por 53,5%, número dentro da margem de erro para o auge histórico da pesquisa, feita desde janeiro de 2024.

Cruzamentos demográficos da aprovação de Lula Reprodução/AtlasIntel

O segundo grupo que mais desaprova o presidente é o de 25 a 34 anos, com 62,1%. Depois, 35 a 44 (52,3%), 60 a 100 (50,8%) e 45 a 59 (43,7%). A última faixa etária é a única em que a aprovação supera a desaprovação, com 56%.

Rejeição de Lula entre os mais jovens

Outra pergunta da pesquisa também apontou para a rejeição de Lula no público mais jovem. A AtlasIntel perguntou qual cenário preocupa mais: a reeleição de Lula; a eleição de Flávio Bolsonaro (PL); ou ambos.

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Entre jovens de 16 a 24 anos, 48,3% responderam que estão mais preocupados com a possível reeleição do petista, 25,6% com a eleição de Flávio, e 22,2% com ambos. Já 3,9% não responderam.

