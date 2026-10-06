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ELEIÇÕES 2026

Globo adia sabatinas com Flávio Bolsonaro e Lula

Diferente do primeiro turno, entrevistas serão conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
06/10/2026 19:02

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Campanha foi fria e faltou visões de futuro, avalia cientista político
Lula e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno em 25 de outubro crédito: Mauro PIMENTEL e Sergio LIMA / AFP

As sabatinas da TV Globo com os presidenciáveis do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram adiadas. As entrevistas estavam marcadas para esta semana, mas terão que ser reagendadas.

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Segundo a coluna "Outro Canal", do jornal "Folha de S.Paulo", a mudança se deu por incompatibilidade de horários devido ao retorno do horário eleitoral e a partida entre Fluminense e Coritiba, marcada para quinta-feira (8/10), pelo Campeonato Brasileiro.

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As sabatinas estavam marcadas para quinta (8), às 20h10, e sexta-feira (9/10), às 21h40. Elas "sumiram" da programação da Globo, mas ainda não foram anunciadas as novas datas.

Diferente do primeiro turno, em que as entrevistas foram conduzidas por César Tralli e Renata Vasconcellos, quem vai comandar as sabatinas da rodada derradeira é Renata Lo Prete.

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Além das sabatinas, a Globo tem um debate marcado para o próximo dia 23, a dois dias da eleição. Antes, os candidatos se encontram na Record (11/10) e na Band (18/10).

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