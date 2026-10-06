União-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

A federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP), declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial contra Lula (PT).

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O grupo havia adotado neutralidade no primeiro turno, mas agora se posicionou a favor do candidato que terminou a primeira etapa na liderança. Na eleição do último domingo (4/10), Flávio teve 47,03% dos votos, contra 45,16% do atual presidente.

“O Brasil mudou, os desafios são outros e a economia global é movida por tecnologia, velocidade e desburocratização. Flávio Bolsonaro reúne o perfil de quem quer avançar de verdade com o compromisso de modernizar a gestão, implementar propostas realistas para melhorar a vida da população, equilibrar as forças políticas e reorganizar a economia do Brasil”, diz a nota da federação.

Flávio buscou o apoio da União Progressista durante a pré-campanha, mas não conseguiu. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) chegou a ser cotada para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial, mas foi barrada pela decisão dos partidos pela neutralidade.

Agora, porém, eles avaliam: “Nosso posicionamento é de contrapor a repetição de velhas práticas políticas e fórmulas econômicas comprovadamente ultrapassadas. Respeitamos a história, mas o compromisso da Federação União Progressista é com o futuro dos brasileiros e brasileiras”.

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“Basta de olhar para trás. O Brasil tem pressa para avançar”, encerra a nota, assinada pelo presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, e pelo presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que perdeu a eleição no Piauí. Tanto Rueda quanto Nogueira são acusados de envolvimento com o caso do Banco Master, de Daniel Vorcaro.