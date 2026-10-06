Flávio diz que pode 'mudar a Constituição' com maioria no Congresso

Na disputa pela Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que pode “mudar a Constituição” se for eleito, já que contará com uma ampliação da bancada de direita no Congresso Nacional.

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O resultado das eleições no domingo (4/10) mostrou que o PL chegou a 28 senadores e 121 deputados, com as maiores bancadas nas duas Casas legislativas. A bancada da Câmara é a maior de um partido desde a Constituinte de 1987-1988.

Durante ato em Goiânia (GO), onde recebeu o apoio de Ronaldo Caiado (PSD), Flávio comemorou: “Um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje. Com maioria no Senado para fazer o presidente do Senado, com maioria na Câmara para fazer o presidente da Câmara.”

Então, listou o que pode ser feito com a bancada: “Para a gente mudar a Constituição, para a gente redemocratizar esse país, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição”.

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Para Flávio, o resultado da eleição mostrou que “o brasileiro enxerga que o Brasil virou uma barbárie”. No dia 25 de outubro, ele disputa o segundo turno presidencial contra Lula (PT).