'Preço por ficar em cima do muro': a troca de farpas entre Viana e Nikolas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O senador Carlos Viana (PSD) voltou a criticar o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) após o resultado da eleição ao Senado em Minas Gerais. A disputa definiu Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) como representantes do estado nos próximos oito anos.

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Viana publicou um vídeo em suas redes sociais com falas próprias e uma declaração de Nikolas, na qual o deputado afirma: "esse é o preço por ficar em cima do muro". O senador apontou que o apoio concedido por Nikolas ao candidato Marco Antônio (Novo), conhecido como Superman, que também concorria ao Senado, acabou por beneficiar a petista eleita.

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Críticas sobre postura e liderança

Na gravação divulgada, Viana cobrou maturidade do parlamentar ao destacar: "Nikolas, pare de ser apenas um influenciador digital. Prepare-se para ser um líder! Você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante pela frente. Mas precisa compreender que ter milhões de seguidores não é o mesmo que ter a grandeza de um líder."

O senador enfatizou os desdobramentos das escolhas na disputa ao dizer: "o influenciador digital busca repercussão. O verdadeiro líder mede as consequências de suas palavras, reconhece seus erros e assume suas responsabilidades. Você passou esta eleição me atacando. Agora, Minas Gerais terá uma senadora do PT pelos próximos oito anos. Assuma a responsabilidade pela eleição dessa senadora. Não adianta querer transferir para os outros as consequências das suas próprias escolhas."

"Deus te abençoe, menino! Voe alto. Mas não confunda popularidade com liderança, nem arrogância com coragem. Seguidores fazem um influenciador digital. Caráter, humildade e responsabilidade constroem um líder. E o primeiro passo é reconhecer os próprios erros", complementou.

Cobrança de desistência durante a campanha

As desavenças não são novas, já que Marco Antônio Costa chegou a pedir que Carlos Viana saísse do pleito. A exigência ocorreu depois que Viana declarou apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

Naquele momento, Superman afirmou: "Carlos Viana, desista da sua campanha para o Senado Federal. Se tem alguém apoiado aqui em Minas, com a força do Nikolas Ferreira (PL), e com o apoio e força do Flávio Bolsonaro (PL-SP) tem nome: Marco Antônio Superman".

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Costa aproximou sua atuação do Partido Liberal e vinculou Viana a práticas antigas: "o povo não quer a velha política, quer sangue novo e quer gente boa e qualificada para enfrentar o judiciário. [...] (Não quer) Gente que muda de discurso dependendo da conveniência política eleitoral."