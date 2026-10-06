Eleitores criticam Superman e Nikolas em disputa ao Senado: 'Elegeram o PT'

Uma publicação feita por Marco Antônio Superman (Novo) na última segunda-feira (5/10) repercutiu nas redes sociais devido às críticas recebidas por eleitores devido à sua não desistência da candidatura ao Senado. Nos comentários da publicação, os internautas culparam o advogado e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) por "dividir a direita" ao tirar possíveis votos do senador Carlos Viana (PSD) e pela eleição de Marília Campos (PT).

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No vídeo postado por Superman nas redes sociais, o candidato agradece o apoio recebido por eleitores, Nikolas e Flávio Bolsonaro (PL). Internautas do campo da direita, no entanto, afirmaram que Superman agiu de maneira egoísta, enquanto poderia ter seguido o mesmo caminho de Ricardo Salles (Novo-SP), que desistiu da candidatura e promoveu votos a Guilherme Derrite (PP-SP) e André do Prado (PL-SP), senadores eleitos no estado de São Paulo.

Alguns dos comentários de ataque a Superman foram repostados por Carlos Viana em seu perfil oficial. Em um deles, um eleitor chama o ex-comentarista da Jovem Pan de "Superman da Shopee", e Nikolas de "Nik Vigarista".

"Faltando um dia para a eleição de senador em Minas, o Superman da Shopee (apoiado pelo Nik Vigarista) não aparece nem entre os quatro primeiros na pesquisa Datafolha. Sabotou com seu amiguinho a candidatura do Carlos Viana. Elegeram uma petista para o Senado!", diz uma mulher, no post republicado por Viana.

Outro eleitor declarou ter ficado decepcionado com a atitude de Superman. "Você é responsável direto por eleger a petista. O Salles sai gigante dessa eleição, você sai minúsculo. Sinceramente, ganhou a antipatia de toda a direita. Parabéns mesmo, por botar uma petista no senado por puro ego", declarou outro eleitor.

"Você poderia ter desistido em prol da nação brasileira e deixado o Carlos Viana ter ido ao Senado no lugar da Marília, mas infelizmente, com a soberba e a falta de união, vocês doaram uma cadeira para o PT no senado! Lamentável!", criticou outro internauta.

"Agradecendo o quê, seu pateta? Graças a p... de seu ego inflado que se auto intitula Superman, você deu uma cadeira pro PT! Superman é o c..., você é um SuperPateta. Acorda, você tem que pedir desculpas e não agradecer", se exaltou um apoiador.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata