Chamado de esquerdista, Cleitinho rebate: 'Existe um só povo'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), rebateu comentários de internautas que o associaram à esquerda e ao Partido dos Trabalhadores (PT) após defender o fim da escala de trabalho 6x1, proposta apoiada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em respostas publicadas no Instagram do Estado de Minas, o senador rejeitou a divisão política entre direita e esquerda e afirmou que pretende governar para todos os mineiros.

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A manifestação ocorreu nos comentários de uma publicação sobre as declarações de Cleitinho nessa quarta-feira (7/10), quando reafirmou seu apoio à redução da jornada de trabalho. Uma internauta ironizou o posicionamento do governador eleito: “Ansiosa pelo dia que o Cleitinho vai descobrir que ele é de esquerda!”.

Em resposta, o senador negou que suas posições tenham como objetivo agradar a diferentes grupos políticos e defendeu que sua atuação seja pautada pelo que considera justo. “Não agrado os dois lados, eu busco ser justo! E tire do seu coração que existem dois lados. Existe um só povo e estou aqui para governar para todos”, escreveu.

Em outra interação, um seguidor classificou Cleitinho como petista. “Mais um petista governando Minas”, comentou. O governador eleito voltou a rejeitar a associação e destacou sua origem. “Nada disso, só um homem de origem humilde e trabalhadora que vai governar para todos e ser justo em tudo! Acalma seu coração e não fale o que você não sabe! Conte comigo sempre”, respondeu.

Cleitinho também reagiu a um internauta que cobrou resultados de sua futura gestão. Diante do comentário “Faça algo que presta”, o senador reconheceu o direito da população de fiscalizar e cobrar o governo. “Conte comigo sempre e tem que cobrar mesmo. Sou empregado de vocês e tenho a obrigação de ser cobrado! Mas, quando acertar, também apoie. Vou precisar sempre do apoio de vocês! Do povo”, declarou.

Apoio a Flávio e defesa da escala 6x1

As manifestações ocorrem em meio ao posicionamento de Cleitinho na disputa presidencial. Nessa quarta-feira, o governador eleito participou, em Brasília, de uma reunião do Republicanos que oficializou o apoio da legenda ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Lula, marcado para 25 de outubro.

Apesar do alinhamento com a candidatura do PL, Cleitinho mantém a defesa de propostas apoiadas pelo governo petista, como o fim da escala 6x1. “Isso é democracia. Cada deputado, cada senador tem o direito de opinar do jeito que quiser. Eu sempre opinei para o fim da escala e vou continuar opinando com o fim da escala 6x1. Vou até o fim”, declarou.

Na mesma publicação, o governador eleito também foi cobrado por um internauta a declarar voto em Lula. O seguidor questionou a coerência de Cleitinho ao apoiar uma proposta defendida pelo petista, mas não sua candidatura à reeleição.

“Não sou obrigado a fazer isso, como você também não é obrigado a declarar voto para quem eu apoio. Estamos em um país democrático! Minha obrigação é governar para todos vocês e dialogar com quem seja o presidente!”, respondeu.

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Cleitinho permanece no Senado até janeiro de 2027 e já manifestou interesse em participar da votação da proposta que prevê o fim da escala 6x1.