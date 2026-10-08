Flávio tem 53% dos votos válidos contra 47% de Lula, diz PoderData

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Segundo pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta quinta-feira (8/10), o candidato do PL tem 53% dos votos válidos, contra 47% do petista. A diferença entre os dois é de seis pontos percentuais.

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O levantamento é o primeiro divulgado após o primeiro turno, realizado no último domingo (4/10), quando Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula. O senador terminou a votação com uma vantagem de 1,87 ponto percentual sobre o presidente, diferença que agora chega a seis pontos na pesquisa de intenção de voto.

No primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.503 votos, enquanto Lula somou 53.879.538. A diferença foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos. Para o cálculo dos votos válidos, são consideradas apenas as escolhas feitas pelos candidatos, excluindo-se os votos brancos e nulos.

Apesar da vantagem de Flávio no cenário geral, Lula mantém a liderança entre as mulheres. Nesse segmento, o presidente registra 50% das intenções de voto, contra 42% do senador.

O candidato do PL, por sua vez, apresenta seus melhores resultados regionais no Sul, onde alcança 58% das intenções de voto. Flávio também aparece com 54% no Centro-Oeste e 51% no Sudeste. Entre os eleitores que cursaram o ensino médio, o senador registra 55%.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de outubro pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios e parceria de divulgação com o Aya Bancah. Ao todo, foram entrevistadas 3 mil pessoas, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08134/2026.