Nikolas debocha de vídeo de Lula: ‘Faz mais’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) zombou do presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (7/10) após este intensificar a campanha nas redes sociais.

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Após sair atrás de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial, a campanha petista recebeu críticas pela atuação nas redes sociais. Deputada federal eleita por Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa (PT) foi uma das que cobrou maior empenho digital para eleger Lula. Hoje, em Brasília (DF), ela participou de uma conversa para melhorar a comunicação virtual da campanha.

O presidente, então, começou já nesta quarta: publicou no Instagram nove vídeos “selfie”, ou seja, gravando o próprio rosto. Em um deles, pediu que os apoiadores saiam às ruas para reverter o resultado do primeiro turno.

Nikolas reagiu: “Ué, nós já estamos na rua há muito tempo, meu filho. Quem se esconde em casa e nunca saía de casa é você”. No trecho em que Lula pede para os eleitores conversarem com as pessoas, o deputado ironizou: ‘Conversar ou mentir para as pessoas? Porque isso aí você sabe fazer bem, né?’.

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“Vamos ganhar essas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país”, disse Lula, no vídeo. Nikolas zombou: “Aí eu concordei com você. Aí você falou. Vamos pra rua. E vamos de verde e amarelo. E vamos votar. Vamos lá, gente. Tá na hora. Depois de 18 anos no PT, realmente. Tá na hora. Tá na hora de você ir embora”.

