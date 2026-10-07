Cleitinho: ‘Vou até o fim contra a escala 6x1’

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), garantiu nesta quarta-feira (7/10) que vai manter o posicionamento a favor do fim da escala 6x1 “até o fim”.

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Cleitinho foi a Brasília (DF) para uma reunião do Republicanos que oficializou o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa do segundo turno presidencial contra Lula (PT). Apesar de aderir à candidatura do PL, o mineiro defende algumas medidas do atual governo, como a iniciativa de implementar a escala 5x2.

“Isso é democracia. Cada deputado, cada senador, tem o direito de opinar do jeito que quiser. Eu sempre opinei para o fim da escala e vou continuar opinando com o fim da escala 6x1. Vou até o fim”, disse o novo governador mineiro.

Até janeiro, ele segue cumprindo mandato como senador. Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto que trata do fim da escala 6x1 depende de aprovação no Senado e voltou a tramitar na Casa nesta semana. Se aprovado antes do segundo turno, que será em 25 de outubro, o projeto pode repercutir positivamente na candidatura de Lula.

Cleitinho afirmou que quer ver o projeto ser votado em breve: “Eu quero ainda ter o prazer de estar como senador para poder apertar meu dedo e votar”.



Cleitinho e o fim da 6x1

No mês passado, durante a sabatina promovida pelo Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa, Cleitinho se emocionou ao defender o fim da escala 6x1.

“Quando eu era do varejo e trabalhava com a minha família, a gente trabalhava de segunda a segunda, 7x7. Muito do que eu defendo é porque eu não vi meu pai poder ter um descanso. Quando chegava algum final de semana, algum feriado que a gente podia viajar, meu pai falava assim: ‘Vocês podem ir que eu vou ficar. Eu não vou, eu tenho que trabalhar’”, contou o congressista.

Cleitinho perdeu o pai, que sofria de câncer na bexiga, em abril de 2024. Ao se lembrar dele, o candidato se emocionou: “Tive oportunidade de ter um salário melhor e dar um descanso para o meu pai. E a hora que eu fui dar o descanso do meu pai, meu pai morreu”.

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“Nenhum político tem moral para falar do fim da escala 6x1”, disparou o senador, afirmando que tem escala de “2x5” no Senado. Mesmo a pauta sendo empurrada pelo governo Lula (PT), o senador, que é oposição, não vê constrangimento em apoiar.