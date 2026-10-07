A Minas de Cleitinho tem Adélia Prado, Datas e arroz com ovo

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2026, com 6.321.351 votos, o equivalente a 55,40% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, o futuro governador construiu sua trajetória política a partir do interior, das redes sociais e de uma carreira que começou antes mesmo da política, como comerciante e músico.

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Durante a campanha, o Estado de Minas perguntou ao então candidato sobre suas preferências, lugares favoritos, viagens e gastronomia. As respostas ajudam a recuperar elementos que aparecem em diferentes momentos de sua trajetória.

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Quando perguntado sobre seu lugar favorito em Minas, ele não escolheu uma cidade turística ou um ponto específico. “Minha casa e rodar o interior”, respondeu.

A relação com o interior acompanha a própria história política de Cleitinho. Ele começou como vereador em Divinópolis, em 2016, antes de chegar à Assembleia Legislativa, em 2019, e ao Senado, em 2023.

Viagens e literatura

Entre as viagens inesquecíveis, uma cidade do Vale do Jequitinhonha apareceu na resposta. “Eu vou muito para Datas. Eu amo aquela cidade, que é perto de Diamantina”, contou.

A ligação com o interior também aparece na escolha gastronômica. Ao falar sobre sua comida mineira favorita, ele apontou o arroz com ovo caipira, prato que já relacionou a lembranças da infância.

Na literatura, a escolha foi Adélia Prado, escritora e poeta nascida em Divinópolis, mesma cidade de origem do governador eleito. A autora construiu boa parte de sua obra a partir de temas ligados ao cotidiano, à família e à religiosidade e recebeu, em 2024, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra.

A escolha de Cleitinho também cria uma coincidência entre duas figuras de Divinópolis que seguiram caminhos profissionais distintos: Adélia se tornou um dos principais nomes da literatura brasileira, enquanto ele deixou o comércio e a música para construir uma carreira política.

Na música, a referência foi Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. A pergunta não restringia a escolha a artistas mineiros.

Trabalho e interior

A última resposta foi sobre quem representa a “cara de Minas”. Para Cleitinho, é “o trabalhador, é o produtor rural que produz riqueza”.

A valorização do trabalho também aparece em uma história pessoal contada pelo senador durante a campanha. Em entrevista ao Estado de Minas, ele relembrou o período em que trabalhava no comércio da família e disse que a rotina era de segunda a segunda, sem descanso semanal. Segundo Cleitinho, a experiência com o pai ajudou a formar sua defesa pelo fim da escala 6x1.

Antes da política, Cleitinho também tentou carreira na música. Em Divinópolis, ele se apresentava como “Cleitinho Elétrico”, participou do grupo Brotos do Samba e manteve um repertório próprio. Atualmente, o álbum “As Melhores do Cleitinho”, com 15 faixas, está disponível no Spotify. Entre as músicas estão “Opala do Cleitinho”, “Bombril”, “Ouvindo Mamonas” e “Agarradinho”.

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As respostas foram dadas durante a campanha, quando Cleitinho ainda disputava o governo de Minas. Agora eleito, elas recuperam lugares, referências e experiências que ajudam a contar a trajetória do político que assumirá o comando do estado em 2027.