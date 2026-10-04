Relembre o grupo de pagode de Cleitinho, novo governador de Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4/10) e encerra uma trajetória política de rápida ascensão, iniciada há dez anos em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Mas antes de chegar ao Palácio Tiradentes, Cleiton Gontijo de Azevedo trabalhou no varejão de verduras da família e foi cantor de uma banda de pagode.

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Cleitinho na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa Marcos Vieira/EM/DA.Press

A música fazia parte da vida de Cleitinho antes da política. Em Divinópolis, ele cantava no grupo Brotos do Samba, ao lado do irmão gêmeo, Gleidson Azevedo. Os dois chegaram a conciliar as apresentações com o comércio da família. Cleitinho também ficou conhecido no meio musical pelo nome artístico de Cleitinho Elétrico.



A experiência nos palcos ajudou a construir uma característica que mais tarde se tornaria uma das marcas de sua carreira política: a comunicação direta e popular.



A entrada na política ocorreu em 2016. Cleitinho foi eleito vereador de Divinópolis com 3.023 votos. A estreia eleitoral aconteceu depois de ele ganhar projeção nas redes sociais com vídeos em que criticava políticos, serviços públicos e situações que considerava injustas. Na época, ainda não havia votado e precisou tirar o título de eleitor para disputar a eleição.



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A ascensão foi rápida. Em 2018, foi eleito deputado estadual com 115.492 votos. Quatro anos depois, chegou ao Senado com mais de 4,2 milhões de votos. Filiado ao Republicanos, deixou o Congresso para disputar o governo de Minas e agora chega ao cargo mais alto de sua trajetória política.