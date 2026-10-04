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ELEIÇÕES 2026

Flávio Roscoe vota em Belo Horizonte acompanhado da família

Em contato com a imprensa, o candidato afirmou que confia que a população irá escolhê-lo como próximo governador de Minas Gerais

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
04/10/2026 12:56 - atualizado em 04/10/2026 13:00

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Flávio Roscoe, acompanhado da família e de apoiadores, vota em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (4/10)
Flávio Roscoe, acompanhado da família e de apoiadores, vota em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (4/10) crédito: Campanha / Divulgação

O candidato ao governo de Minas Gerais Flávio Roscoe (PL) votou no Colégio Edna Roriz, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH), na manhã deste domingo (4/10). 

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Roscoe é empresário do ramo têxtil e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O candidato concorre pela primeira vez a um cargo público. 

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Ele chegou acompanhado da família, de apoiadores e do candidato a deputado estadual Bruno Engler (PL). Ao conversar com a imprensa, contou que confia nos votos da população mineira. 

“Um dia muito importante. O exercício maior da democracia é o voto. Espero que as pessoas escolham com muita consciência, entendendo que essa decisão vai reverberar pelos próximos quatro anos. E eu tenho certeza de que eles vão escolher o que é melhor para Minas Gerais, que é Flávio Roscoe, 22”, contou.  

Sobre o processo de pré-eleição, o candidato agradeceu o apoio da equipe. “A candidatura não é somente de uma pessoa, mas de todo um conjunto de pessoas que acreditam no potencial do Estado. Graças a Deus eu fui abençoado com muita gente empenhada em dedicar o seu tempo a minha campanha.”

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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