Roscoe e Kalil criticam proposta de Cleitinho para reduzir IPVA

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Os candidatos ao governo de Minas Flávio Roscoe (PL) e Alexandre Kalil (PDT) criticaram, durante o debate da TV Globo na noite dessa terça-feira (29/9), a proposta de Cleitinho Azevedo (Republicanos) de reduzir o IPVA. Os dois adversários questionaram como o senador pretende compensar a perda de arrecadação ao mesmo tempo em que promete ampliar gastos do Estado.

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Roscoe afirmou ser favorável à redução de impostos, mas cobrou de Cleitinho a apresentação de uma fonte para compensar a queda na receita. O candidato do PL mencionou ainda que parte da arrecadação do IPVA pertence aos municípios.

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“Eu sou a favor do imposto zero. A discussão tem que ter solução. Não adianta eu promover uma redução sem dizer de onde vai sair o recurso, porque tem uma Lei de Responsabilidade Fiscal. Para reduzir um tributo, você tem que apontar a origem do recurso e você não fez até agora”, afirmou.

Em outro momento, Kalil também ironizou a redução do imposto ao relacioná-la a outras promessas apresentadas durante o debate por outros candidatos, como reajustes para servidores e forças de segurança e investimentos na área.

“Nós estamos brincando de tirar do Estado R$ 14 bilhões. E vamos reajustar o funcionário, e vamos dar coisa para todo mundo, e vamos reajustar a polícia, e vamos fazer bloqueador, e vamos fazer tudo. Não vamos, gente”, criticou.

O pedetista defendeu que a situação fiscal de Minas seja enfrentada antes da ampliação de despesas e vinculou a capacidade de investimento do próximo governo à renegociação da dívida estadual. “Se não arrumar a dívida, nós não vamos fazer nada. É tudo mentira. Não dá para fazer sem renegociar a dívida e tratar esse Estado com a devida seriedade”, emendou Kalil.

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A redução do IPVA é uma das principais propostas defendidas por Cleitinho durante a campanha. No próprio debate, o republicano afirmou estar sendo criticado até mesmo por pessoas que se identificam como liberais por defender a diminuição do imposto. “Estou impressionado de ver pessoas que são liberais me criticando por querer reduzir imposto para poder aliviar seu bolso”, afirmou.