Joia de Minas: Datas vive clima de euforia após ser citada por Cleitinho

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A pequena e charmosa cidade de Datas, no Alto Jequitinhonha (MG), acordou em clima de festa e orgulho após a publicação de ontem do perfil oficial do jornal Estado de Minas (@estadodeminas). O post destacou que o município de apenas 5,5 mil habitantes foi citado pelo governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, como um dos lugares que ele costuma visitar.

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A declaração foi dada durante a sabatina no jornal Estado de Minas. Localizada na Serra do Espinhaço, a cerca de 35 quilômetros de Diamantina, Datas ganhou os holofotes. Conhecida pela produção de morangos, pela história ligada ao garimpo, pela tradicional Festa do Divino Espírito Santo e por atrativos naturais como a Cachoeira de Cubas, a Serra do Índio e a Lapa Pintada, a cidade virou assunto nas redes.







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Segundo o secretário municipal Augusto Vieira, Cleitinho costuma caminhar pelas ruas, conversar com moradores e tomar o suco feito com morangos cultivados no município. A publicação gerou uma onda de comentários emocionados de datenses e visitantes. "Pessoal está imensamente grato, esse sentimento de gratidão pelo reconhecimento né? De não sermos apenas uma cidade entre Diamantina e Serro, sermos Datas!", comemorou.

Depoimentos de moradores e visitantes nas redes sociais do EM

A banda de música mantém viva uma tradição que atravessa gerações, levando sons, encontros e emoção para as ruas e celebrações do município de Datas Secult/Datas

@madame_cosmeticospfm escreveu com emoção:

“o Cleitinho é 10 e nós Datenses somos mil.obgd Governador por escolher um canto tão especial para referência na sua trajetória. Os Datenses agradeçe o seu apreço. Deus te abençoe ”

@mariclaramb não conteve a alegria:

“Nossa Datas amada!!”

@vitoriamaraline, que visita a cidade, reforçou o convite:

“Cidade maravilhosa e acolhedora!!! Vale a pena visitar ”

Um dos depoimentos mais tocantes veio de @renato.abreu_r, que relatou a origem da ligação especial entre o governador eleito e Datas:

“Antes dos grandes momentos, existem histórias simples que criam grandes laços. A história do @cleitinhoazevedo com Datas começou assim: com acolhimento, amizade e respeito.

Foi em 2019 que começou essa ligação especial com a nossa cidade. Antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, já acompanhávamos sua trajetória pelas redes sociais e a forma humana como sempre se apresentava.

Naquele ano, passando pela nossa região a trabalho, ele ficou hospedado na Pousada Vila Americana. Foi recebido com muito carinho pelo proprietário @iel.alvarenga Daniel e por mim, Renatinho. Aquele momento foi o início de uma amizade que cresceu e de um carinho especial por Datas.

Na convivência, ele mostrou ser a mesma pessoa que conhecíamos pelas redes: simples, acessível e alguém que valoriza as amizades e as pequenas coisas da vida.

Com o tempo, Datas deixou de ser apenas uma passagem e se tornou um lugar de amigos e boas lembranças. Hoje, ele traz sua família para descansar aqui, gosta de estar com os amigos que conquistou, caminhar pela manhã, frequentar os comércios local.

Cleitinho, te admiro porque conheço sua história desde o começo e sei da pessoa simples e humana que você sempre foi.

Não poderia deixar de registrar o quanto sou grato por você levar o nome da nossa querida Datas com tanto carinho e respeito. […] Que Deus continue abençoando seus passos nessa nova caminhada, com sabedoria e responsabilidade.

E para quem ainda não conhece Datas, fica o convite: venha conhecer nossa cidade e a @Pousada Vila Americana, um lugar acolhedor, agradável e cheio de carinho para receber todos que chegam.”

Outros moradores também celebraram. @rosymarques1505, mesmo morando em Belo Horizonte, afirmou: “Minha cidade, mesmo estando em BH votei no Cleitinho ”. Já @edson_amaralguimaraes resumiu o sentimento de muitos: “Datas nossa cidade é também votei no cletinho”.

Datas está localizada no Alto Jequitinhonha, na região da Serra do Espinhaço, a aproximadamente 35 quilômetros de Diamantina Wender Santos/Secult Datas A banda de música mantém viva uma tradição que atravessa gerações, levando sons, encontros e emoção para as ruas e celebrações do município de Datas Secult/Datas No coração de Datas, a Matriz do Divino Espírito Santo guarda parte da história, da fé e da identidade de uma cidade que encanta também por sua arquitetura e suas tradições Wender Santos/Secult Datas Datas é um dos maiores produtores de morangos em Minas Gerais SEcult Datas/Divulgação Para quem gosta de natureza, Datas oferece alternativas que combinam montanha, ba e formações rochosas. A Cachoeira de Cubas é uma das mais procuradas Wender Santos/Secult Datas Voltar Próximo

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A repercussão mostra como a menção espontânea de Cleitinho transformou Datas em símbolo de autenticidade e simplicidade — valores que o próprio governador eleito costuma defender. Para os datenses, o reconhecimento não é apenas um elogio: é a confirmação de que a cidade pequena, acolhedora e cheia de história conquistou um lugar especial no coração de quem agora vai comandar Minas Gerais.