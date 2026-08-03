Mineiros ganham voos diretos para Diamantina e São João del-Rei

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar por Minas Gerais acaba de ficar mais rápido, prático e acessível. A partir deste mês, os mineiros passam a contar com uma novidade aguardada há anos: voos diretos entre o Aeroporto Internacional de Confins e as cidades históricas de Diamantina e São João del-Rei.

As operações, inauguradas pela Azul Conecta, representam um novo capítulo para o turismo no estado, reduzindo o tempo de deslocamento até dois destinos reconhecidos por sua riqueza histórica, arquitetônica e cultural. Além de facilitar as viagens de lazer, as novas ligações aéreas ampliam as conexões para passageiros que chegam de diversas partes do Brasil e desejam conhecer o patrimônio mineiro.

Minas mais conectada

A iniciativa reforça o papel de Confins como principal porta de entrada aérea de Minas Gerais e amplia a malha regional da companhia, aproximando cidades que são verdadeiros cartões-postais do estado.

Segundo Vitor Silva, diretor da Azul Conecta, a novidade fortalece a aviação regional e cria novas oportunidades para o turismo e para a economia mineira.

"Temos a missão de aproximar pessoas e impulsionar o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Ao conectar essas cidades ao hub de Belo Horizonte, oferecemos novas possibilidades de viagem para todo o Brasil, fortalecendo o turismo, a economia local e a integração regional", afirma.

São João del-Rei: história, gastronomia e tradição

A nova rota para São João del-Rei terá seis frequências semanais (considerando ida e volta), operadas às segundas, sextas e domingos em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros.

Reconhecida como uma das cidades históricas mais importantes do país, São João del-Rei reúne igrejas centenárias, casarões coloniais, intensa programação cultural e uma das experiências ferroviárias mais famosas do Brasil, além de uma gastronomia típica que conquista visitantes durante todo o ano.

Diamantina mais perto do que nunca

Também com seis frequências semanais (ida e volta), a ligação aérea entre Confins e Diamantina facilita o acesso a uma das cidades mais emblemáticas de Minas Gerais.

Patrimônio Mundial da Unesco, Diamantina preserva ruas de pedra, casario colonial e tradições culturais únicas, como a famosa Vesperata. Berço do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a cidade também serve de porta de entrada para as paisagens da Serra do Espinhaço, considerada uma das regiões naturais mais importantes do país.

Com os novos voos, um destino que antes exigia longas horas de estrada passa a estar a pouco menos de uma hora de Belo Horizonte.

Horários das operações

Confins São João del-Rei

Segundas e sextas: saída às 9h30 e chegada às 10h30.

Domingos: saída às 13h50 e chegada às 14h50.

São João del-Rei Confins

Segundas e sextas: saída às 10h55 e chegada às 11h55.

Domingos: saída às 15h15 e chegada às 16h15.

Confins Diamantina

Segundas e sextas: saída às 13h25 e chegada às 14h20.

Domingos: saída às 17h25 e chegada às 18h20.

Diamantina Confins

Segundas e sextas: saída às 14h45 e chegada às 15h40.

Domingos: saída às 18h45 e chegada às 19h40.

Azul amplia liderança em Minas

A chegada das duas novas rotas reforça a presença da Azul no estado. Atualmente, a companhia opera em 17 cidades mineiras, oferecendo mais de 8 mil voos regulares por mês para 64 destinos. Apenas o hub de Confins concentra mais de 6,6 mil operações mensais, consolidando o aeroporto como o principal centro de conexões da empresa em Minas Gerais.

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Para os mineiros apaixonados por história, cultura e viagens de fim de semana, a novidade representa muito mais do que novos voos: é a oportunidade de redescobrir o próprio estado com rapidez, conforto e uma conexão inédita entre Belo Horizonte e dois dos destinos mais emblemáticos de Minas.