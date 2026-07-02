Festivais de inverno para curtir em Minas Gerais durante o mês de julho

Julho pode não ter feriados nacionais, mas isso não significa que o mês precise passar em branco. Para quem busca uma escapada, o estado de Minas Gerais se transforma em um grande palco a céu aberto, com dezenas de festivais de inverno que unem gastronomia, música e cultura em cenários históricos e charmosos.

A estação mais fria do ano é o pretexto ideal para explorar as cidades mineiras e aproveitar programações especiais. As temperaturas mais baixas combinam perfeitamente com a culinária local, vinhos e apresentações artísticas que aquecem o corpo e a alma. Separamos alguns eventos imperdíveis que valem a visita.

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Confira alguns dos principais festivais para visitar em julho

Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana

Um dos mais tradicionais do país, o evento de 2026 se destaca por uma unificação inédita dos festivais de inverno da cidade, sendo resultado de uma cooperação entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e a Prefeitura Municipal. Com programação durante todo o mês, a edição homenageia a artista local Annamélia, com o tema “Annamélia de Ouro Preto e Ouro Preto de Annamélia”. A programação é vasta e inclui shows gratuitos de grandes nomes como Duda Beat (7 de julho) e Mumuzinho (8 de julho), além de espetáculos de teatro, exposições e oficinas culturais espalhadas pelas duas cidades históricas.

Julho Fest em Poços de Caldas

Celebrando sua 30ª edição entre os dias 11 e 26 de julho, este é um dos maiores festivais do estado. O evento ocupa praças, teatros e parques da cidade com uma programação intensa e diversificada, atraindo milhares de turistas com atrações que vão da música instrumental e popular a espetáculos de dança, circo e teatro para todas as idades, muitos deles com acesso gratuito.

Festival de Inverno de Itabira

Celebrando sua 52ª edição entre os dias 15 e 26 de julho, este é um dos eventos mais longevos e expressivos do calendário cultural de Minas Gerais. Sob o tema "Travessias", o festival homenageia as transformações da arte e o legado literário da terra natal de Carlos Drummond de Andrade, ocupando praças, centros culturais e teatros da cidade. Com uma programação diversa e majoritariamente gratuita, o evento atrai turistas e moradores ao combinar oficinas de formação artística com grandes espetáculos nacionais, destacando-se em 2026 os shows de peso da cantora Mart'nália e do rapper Djonga.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.