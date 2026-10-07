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ELEIÇÕES

Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"

Primeira publicação de campanha para o segundo turno, candidato à reeleição do PT pede que militância converse com as pessoas para garantir a vitória e "melhorar a vida do povo"

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CB
Correio Braziliense
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Repórter
07/10/2026 13:50 - atualizado em 07/10/2026 13:50

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Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"
Lula convoca apoiadores à mobilização em vídeo selfie, alertando sobre o risco do &quot;retrocesso&quot; no país após o resultado das urnas crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo em formato selfie nas redes sociais nesta quarta-feira (7/10), pela primeira vez no segundo turno da campanha eleitoral. Na gravação, ele convoca seus apoiadores a saírem às ruas para impedir o que classifica como a volta do "retrocesso" ao país.

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A publicação ocorre após o resultado do domingo (4/10). No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da campanha de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.

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"Bora, gente, pra rua, vamos conversar com as pessoas, você que gosta do Brasil, que gosta da educação, da democracia, que quer ter emprego de qualidade, continuar estudando e ver o Brasil crescer, que precisa melhorar de vida, bora pra rua", pediu Lula.

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"Vamos ganhar estas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país, vamos lá gente, tá na hora", continuou o candidato à reeleição.

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