Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo em formato selfie nas redes sociais nesta quarta-feira (7/10), pela primeira vez no segundo turno da campanha eleitoral. Na gravação, ele convoca seus apoiadores a saírem às ruas para impedir o que classifica como a volta do "retrocesso" ao país.

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Energia lá em cima pra ganhar essas eleições! Bora, gente! ?????????? Brasil pra frente, sem retrocessos! https://t.co/oKE2h048B1 — Lula (@LulaOficial) October 7, 2026

A publicação ocorre após o resultado do domingo (4/10). No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da campanha de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.

"Bora, gente, pra rua, vamos conversar com as pessoas, você que gosta do Brasil, que gosta da educação, da democracia, que quer ter emprego de qualidade, continuar estudando e ver o Brasil crescer, que precisa melhorar de vida, bora pra rua", pediu Lula.

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"Vamos ganhar estas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país, vamos lá gente, tá na hora", continuou o candidato à reeleição.