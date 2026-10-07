Janones: 'Se eu chegar em um canal de 3 milhões, viro a eleição pro Lula'

O deputado federal André Janones (Rede) declarou, nesta quarta-feira (7/10), que, se o canal "Exército do Lula" chegar a 3 milhões de pessoas, ele conseguirá virar a eleição a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, a derrota direitista é "inevitável".

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Na declaração de Janones, sobre o canal de WhatsApp criado pela reeleição de Lula, o parlamentar comemora que já "recrutou" 1,5 milhão de pessoas para o movimento, e disse que esta é a única forma de furar a bolha na internet.

O deputado afirma, no entanto, que a oposição ao presidente tenta derrubar a iniciativa, por meio de denúncias sobre notícias falsas no aplicativo. Segundo ele, a tentativa é um desespero dos direitistas, já que Janones pode virar a eleição se chegar a 3 milhões de seguidores no canal, devido à sua estratégia de campanha.

"Só nas últimas 24 horas, foram quase 1 milhão de denúncias pra derrubar o canal, sob a alegação que estou divulgando fake News. Ocorre que o canal ainda não foi utilizado pra postar nenhuma notícia, já que ainda estou na fase de mobilização", afirmou.

"Eles estão desesperados porque ganharam a eleição na internet, e se eu chegar em um canal de 3 milhões, eu viro a eleição pro Lula. Viro porque não são apenas números: são pessoas mobilizadas, e eu sei comandar a estratégia e vou provar isso nessas eleições mais uma vez, igual fiz em 2022", completou Janones.

Em seguida, Janones pede para que os apoiadores do presidente acessem o canal e confiem em sua estratégia. Para ele, a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) no pleito é "inevitável".

"Eu só preciso que vocês entrem lá e confiem em mim, eu sei o que estou fazendo. [...] A derrota deles é inevitável, e eles começarão a entender isso nos próximos dias! Salvem esse tuíte e me cobrem! Quem viver, verá!" declarou o deputado reeleito.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos