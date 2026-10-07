Deputado ex-bolsonarista diz que Flávio é 'mais sujo que pau de galinheiro'

O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) utilizou as redes sociais na última terça-feira (7/10) para criticar o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). No vídeo, o ex-bolsonarista afirma que o senador é "mais sujo que pau de galinheiro" e que "está na mão" do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em tom provocativo, o pastor evangélico inicia o vídeo cortando uma pizza, em referência a casos de corrupção sem consequências reais aos envolvidos. Segundo de Paula, uma eleição de Flávio Bolsonaro não significa uma caça aos ministros do STF, já que "está todo mundo devendo todo mundo".

"Se você está pensando que vai eleger o Flavinho e que ele e os senadores dele vão caçar ministros da Suprema Corte, olha, não vai não, bobinho... Você sabe por que não vai? Não vai porque está todo mundo devendo todo mundo", diz o ex-bolsonarista.

O deputado destaca, então, que como "todo mundo deve todo mundo", todos farão um grande acordo para que ninguém sofra qualquer consequência. Ele cita possíveis envolvimentos de Flávio com "rachadinhas" e do senador e de aliados do "centrão" com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"O Flavinho, o que acontece? Ele está mais sujo que pau de galinheiro. Ele está na mão do Gilmar Mendes, naquele caso lá da rachadinha. E está enrolado no caso do Vorcaro. Então, o que que eles precisam fazer? Eles precisam fazer um grande acordão. Até porque a turma que estará com Flávio nesse segundo turno, a turma do União Brasil, do PP, do Centrão, está todo mundo com o Vorcaro, está todo mundo no esquema. E está todo mundo dependendo da Suprema Corte, todo mundo tem processinho lá dentro", aponta o deputado.

Em seguida à declaração de que parlamentares estão envolvidos no caso Master, de Paula enfatiza que o "centrão" quer eleger o "amigo de Vorcaro" para presidente da República.

"Você acha mesmo que o Flavinho sentando na presidência vai ter uma guerra? Não. O presidente que eles querem eleger é o cara que foi na casa do Vorcaro quando ele estava com tornozeleira. O presidente que eles querem eleger é o cara que disse pro Vorcaro: 'irmãozão, conta comigo pro que der e vier, eu sou amigo'. Então, Vorcaro vai ter um amigo presidente da República. Por que o Vorcaro disse que só quer falar sobre o Governo Federal na sua delação? Raiva", afirma o pastor evangélico.

Por fim, o ex-bolsonarista defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por "não topar" um acordo em relação ao escândalo do banco Master. Segundo ele, os envolvidos no caso apoiarão Flávio, por ele também "ser do esquema".

"O centrão sabe que não adianta tentar fazer esse acordo com Lula. Lula não topa. Até porque estão com raiva do Lula. O centrão, e até a Suprema Corte. Porque o Lula soltou a Polícia Federal. O Lula não controlou a Polícia Federal. E aí, o Lula quer o apoio deles, não vai ter apoio deles. Mas vai ter apoio ao Flavinho, porque o Flavinho é do esquema. Então, se você achou que com a eleição do Flávio ia ter uma grande limpeza, hum [em tom de negação]. Eu não te ofereci. Quer uma pizza?", finaliza, em tom de ironia.

Segundo o parlamentar, na legenda da publicação, em Brasília, "ninguém bate em quem pode bater de volta", e por isso Flávio não "declarará guerra" contra o STF.

Otoni de Paula, recentemente, rompeu com a bancada bolsonarista e declarou apoio a Lula nas eleições presidenciais. O parlamentar não foi reeleito, no pleito.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata