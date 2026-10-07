Flávio criticou Moraes em conversa secreta com Gilmar Mendes, diz colunista

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou o ministro Alexandre de Moraes durante uma conversa reservada com o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, realizada há cerca de um mês. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7/10) pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

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Segundo a jornalista, Flávio demonstrou durante o encontro convicção de que venceria a eleição presidencial e dedicou parte da conversa a críticas a Moraes. Entre as decisões questionadas pelo senador estava a proibição de se encontrar com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A restrição foi determinada por Moraes em 13 de julho, depois que Flávio divulgou uma carta do pai, e tinha validade prevista até 11 de outubro. Após o primeiro turno das eleições, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que Bolsonaro recebesse a visita do filho. O pedido foi encaminhado por Moraes para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou favoravelmente ao encontro.

Além de Flávio, o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha do candidato do PL, também se reuniu com Gilmar Mendes. Na conversa, Marinho buscou sinalizar como seria a relação de um eventual governo de Flávio com o Supremo.

De acordo com o relato, o coordenador afirmou que não haveria um “espírito de revanchismo” contra a Corte em caso de vitória do candidato. Marinho também indicou que mudanças na estrutura do tribunal, como uma eventual ampliação do número de ministros do STF, não estão nos planos.

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A sinalização, porém, não se estendeu à situação de Moraes. Conforme a coluna, Marinho avaliou como improvável que, em um eventual governo Flávio, o ministro fosse preservado de investigações relacionadas a Daniel Vorcaro ou de um processo de impeachment.