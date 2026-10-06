Marina Sena declara apoio a Lula

A cantora mineira Marina Sena publicou nesta terça-feira (6/10) um vídeo em que declara apoio à candidatura de Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL).

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No post, ela defende que a candidatura petista pode garantir a soberania nacional diante de um projeto de entreguismo bolsonarista aos Estados Unidos. Em duas horas, a publicação alcançou mais de 3 milhões de visualizações e 500 mil curtidas.

“A gente não cabe debaixo da asa de ninguém, porque a gente tem noção da nossa própria força, das nossas riquezas, do nosso poder cultural, do nosso tamanho. (...) Mas infelizmente, a gente tem hoje concorrendo à Presidência do Brasil uma família que insiste em querer nos colocar debaixo das asas dos Estados Unidos, onde a gente não cabe”, disse Marina Sena.

Natural de Taiobeiras, no Norte de Minas, a artista morou também em Montes Claros e Belo Horizonte, mas hoje vive em São Paulo.

Marina Sena disse que críticas devem e podem ser feitas ao atual governo, “mas o que está em jogo é muito sério”.

“De um lado, a gente tem um projeto que se orgulha em entregar todas as nossas riquezas a um país com uma lógica completamente predadora e colonialista, que não se importa em fazer o Brasil ou qualquer outro país virar um grande deserto, desde que isso enriqueça o país deles. Do outro lado, a gente tem um projeto que quer preservar nossa autonomia, que a gente seja dono do que é nosso”, avaliou.

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“Você, brasileiro, que sabe o valor da nossa autoestima, vai escolher qual lado? Pela autonomia do povo brasileiro, nessas eleições, eu sou Lula”, concluiu a cantora.

