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ELEIÇÕES 2026

Alckmin posta foto com Ana Elisa, deputada federal mais jovem eleita por MG

Deputada eleita participou, em Brasília, de reunião sobre a estratégia digital da campanha de Lula para o segundo turno

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
06/10/2026 21:16

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Alckmin e Ana Elisa posaram para foto em Brasília
Alckmin e Ana Elisa posaram para foto em Brasília crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ana Elisa (PT) posou para uma foto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília (DF), nesta terça-feira (6/10), após ganhar destaque nacional com o resultado da eleição no domingo (4/10).

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Aos 21 anos, ela recebeu 524 mil votos e foi eleita deputada federal, com a maior votação entre todos os candidatos do PT no Brasil para o cargo. Ana Elisa é a mais jovem a ser eleita por Minas para a Câmara dos Deputados.

Alckmin comemorou em uma publicação: “A Ana Elisa chegou! A onça vai beber água! Bora, Lula!”. Na foto, os dois aparecem segurando uma meia com desenhos de lula e chuchu, em referência ao apelido de “picolé de chuchu” atribuído ao vice-presidente.

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Ana Elisa com Lula

Conforme noticiou o Estado de Minas, a deputada eleita viajou a Brasília nesta terça para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e discutir a campanha de segundo turno do petista.

Após o primeiro turno, Ana Elisa passou a defender que o partido amplie a mobilização nas redes sociais durante a campanha de Lula.

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Para ela, o resultado do primeiro turno não encerra a disputa, e as plataformas digitais devem ocupar posição central na estratégia da esquerda nas próximas semanas. O desempenho de Ana Elisa nas urnas foi impulsionado, principalmente, pela atuação nas redes sociais. Somente no Instagram, a parlamentar eleita acumula mais de 2 milhões de seguidores.

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